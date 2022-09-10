الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي بطل أول سباقات موسم الدراجات

شباب الأهلي بطل أول سباقات موسم الدراجات
10 سبتمبر 2022 13:06

دبي (الاتحاد)
فاز دراجا شباب الأهلي عبد الرحمن البلوشي وبول جريجا، بأول سباقات اتحاد الدراجات في الموسم الجديد، والذي نظم للأندية كبار وفرق الهواة، صباح اليوم في نخلة ديره بدبي لمسافة 66 كم وشهد مشاركة 58 متسابقاً، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في احتلال المراكز الثلاثة الأولى في السباق.
شهد السباق الأول للموسم الجديد حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، ونائبه خليفة بن عمير، والأمين العام ياسر الدوخي، ورئيس لجنة الحكام نايف جكه، ورئيسة اللجنة النسائية خلود الظاهري، والذين شاركوا في إطلاق إشارة بدء الموسم الجديد ومن ثم قاموا بتتويج الفائزين في نهاية السباق.
وفاز الدراج عبد الرحمن البلوشي، من فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في السباق، وجاء زميله بول جريجا، في المركز الثاني، وحل ثالثاً سفيان هادي من نادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق، عن طريق أنس العبدية في المركز الأول، ومحسن الكوراجي ثانياً، وسعيد آبل واش في المركز الثالث.
وفي نهاية السباق توجه رئيس الاتحاد بالتهنئة للاعبين والفرق الفائزة، وتمنى أن يحقق الموسم الجديد طموحات كافة الفرق واللاعبين، وأن يستمر هذا التأثير على المنتخبات الوطنية مثل الموسم الماضي، الذي شهد نجاحات غير مسبوقة، حتى أصبحت دراجات الإمارات رقماً صعباً على المستوى العربي والقاري.

أخبار ذات صلة
«دورينا».. الجماعية 82.5%
«المقيم».. البصمة السادسة
اتحاد الدراجات
شباب الأهلي
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©