شباب الأهلي بطل أول سباقات موسم الدراجات

دبي (الاتحاد)

فاز دراجا شباب الأهلي عبد الرحمن البلوشي وبول جريجا، بأول سباقات اتحاد الدراجات في الموسم الجديد، والذي نظم للأندية كبار وفرق الهواة، صباح اليوم في نخلة ديره بدبي لمسافة 66 كم وشهد مشاركة 58 متسابقاً، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في احتلال المراكز الثلاثة الأولى في السباق.

شهد السباق الأول للموسم الجديد حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة منصور بوعصيبة، ونائبه خليفة بن عمير، والأمين العام ياسر الدوخي، ورئيس لجنة الحكام نايف جكه، ورئيسة اللجنة النسائية خلود الظاهري، والذين شاركوا في إطلاق إشارة بدء الموسم الجديد ومن ثم قاموا بتتويج الفائزين في نهاية السباق.

وفاز الدراج عبد الرحمن البلوشي، من فريق شباب الأهلي بالمركز الأول في السباق، وجاء زميله بول جريجا، في المركز الثاني، وحل ثالثاً سفيان هادي من نادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق، عن طريق أنس العبدية في المركز الأول، ومحسن الكوراجي ثانياً، وسعيد آبل واش في المركز الثالث.

وفي نهاية السباق توجه رئيس الاتحاد بالتهنئة للاعبين والفرق الفائزة، وتمنى أن يحقق الموسم الجديد طموحات كافة الفرق واللاعبين، وأن يستمر هذا التأثير على المنتخبات الوطنية مثل الموسم الماضي، الذي شهد نجاحات غير مسبوقة، حتى أصبحت دراجات الإمارات رقماً صعباً على المستوى العربي والقاري.