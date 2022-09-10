3 مباريات في ختام الجولة الثانية لـ«دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تختتم غداً «الأحد» الجولة الثانية لـ«دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف الظفرة نظيره العين على استاد حمدان بن زايد، ويلتقي عجمان مع النصر على استاد راشد بن سعيد، واتحاد كلباء مع الوحدة على ملعب «النمور» في كلباء.

وينشد العين الفوز الثاني على التوالي، بعد الأول أمام عجمان 1-0، أمام مضيفه «الفارس» الساعي بدوره إلى الفوز الأول، بعد التعادل السلبي مع النصر في الجولة الأولى، فيما تجمع رغبة الانتصار الأول «البرتقالي» و«العميد» على التوالي.

ويأمل اتحاد كلباء الذي خسر ضربة البداية أمام البطائح 1-2 في الجولة الأولى، في الظهور بشكل مغاير في مهمته الصعبة أمام ضيفه الوحدة المنتشي بفوزه في الجولة ذاتها أمام الوصل 2-1.

الأحد



الظفرة - العين 17:45

عجمان - النصر 17:45

اتحاد كلباء - الوحدة 17:45