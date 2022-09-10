«سلة العميد» يعبر حاجز الـ 100 في كأس الاتحاد

علي معالي (دبي)

تخطى فريق النصر حاجز الـ 100 نقطة في مباراته بالجولة الثانية من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، بعد الفوز على الظفرة 110/ 45، وهي أعلى نتيجة في المباريات الأربعة، كما أنها المباراة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب المصري حسام الوكيل، التي يسجل فيها الفريق انتصاره الثاني وبنتيجة كبيرة، حيث تفوق في الجولة الأولى على الوحدة بنتيجة 100/ 42.

وفي مباراة ثانية نجح حامل اللقب فريق الشارقة في تحقيق انتصاره الثاني أيضاً، بالفوز على الوحدة 79/ 70 في مباراة جاءت جيدة للغاية من جانب الوحدة، حيث انتهت بواقع 20- 19,18- 17,22- 17,19- 17 لصالح الملك الشرقاوي والذي يضم بين صفوفه خبرات كبيرة من لاعبين محليين وأجانب.

وفي المباراة الثالثة، فاز شباب الأهلي على البطائح 59/ 55، وفاز في المباراة الرابعة الوصل على جام 75/ 62، وتقام يوم بعد غدٍ الاثنين مباريات الجولة الثالثة بلقاء الشارقة مع النصر، والوحدة مع الظفرة، والبطائح مع الوصل، وشباب الأهلي مع أكاديمية جام.