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الرياضي

أوليفيرا ينسجم مع «المنظومة المتجددة» في «الإمبراطور»

أوليفيرا ينسجم مع «المنظومة المتجددة» في «الإمبراطور»
10 سبتمبر 2022 12:59

 
مراد المصري (دبي)

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وجد المهاجم البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا نفسه في هجوم الوصل، بعد عملية التجديد والإحلال التي مر بها الفريق، خلال الصيف الماضي، لتضع رأس الحربة في موقف أفضل للوصول إلى الشباك، في ظل نقص الإمدادات خلال الموسم الماضي، وفرض نفسه بتسجيله «ثنائية» فوز «الإمبراطور» على البطائح 2 -1 في الجولة الثانية لـ«دوري أدنوك للمحترفين».
ويمكن النظر إلى الأرقام التي تعكس الحقيقة، حيث سجل «القناص» 4 أهداف في 14 مباراة لعبها في النصف الثاني من الموسم الماضي في الدوري، منها هدفان من «علامة الجزاء»، وذلك طوال 1129 دقيقة لعب، إلا أن الأمور مختلفة، بعدما سجل 3 أهداف هذه المرة من «لعب مفتوح» خلال 180 دقيقة فقط.
وجاءت الأنباء السارة في اللقاء، مع مواصلة فابيو ليما أداءه التصاعدي، بعد العودة من الإصابة، والتي حرمته من استكمال الموسم منذ يناير الماضي، ليشكل منذ عودته ثنائياً متميزاً مع جيلبرتو أوليفييرا، بعدما صنع له الهدفين في اللقاء.
وأكمل عمر عبد الرحمن المنظومة الثلاثية في المقدمة، بلمساته وتحركاته التي كان يحتاج لها الفريق كصانع ألعاب صاحب نظرة ثاقبة.
وحصد المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي، ثمار رهانه بالدفع بتشكيلة هجومية منذ الدقيقة الأولى، حيث وصلت نسبة استحواذ فريقه على أكثر من 70 %، وتخطت 80 % خلال الشوط الأول.
وعقب الفوز، قال: قدمنا مباراة جيدة للغاية، واستحوذنا على أحداث اللقاء، نجحنا في التماسك بعد هدف التعادل وسجلنا هدفاً ثانياً، ما حدث شيء رائع، لكن لدينا مباراة مهمة يوم الخميس المقبل يجب التركيز عليها، ونحن لا نستهين بأي فريق، ونسعى دائماً للفوز وحصد النقاط الثلاث في كل المباريات.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
البطائح
عمر عبدالرحمن
فابيو ليما
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