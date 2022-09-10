نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)



نجح البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في إسكات منتقديه الذين طالبوا برحيله، والرد على الشائعات التي تحدثت عن عرضه للبيع، والتي ثبت أنها مجرد أوهام في عقول مهاجميه.

وبدأ الموسم والدوري الفرنسي «ليج آن» بداية نارية، وسجل 9 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى، في 8 مباريات لعبها في مختلف المسابقات، محققاً بذلك أفضل بداية له مع ناديه الباريسي، وكأن لسان حاله يقول: سترون هذا الموسم «نسخة جديدة» من نيمار.

وفي حديث لشبكة «دازن»، أبدى نجم «السامبا» رضاه التام عن أدائه مع الفريق، والمستوى الذي وصل إليه، كما تحدث عن التعاقدات الجديدة لسان جيرمان، وعلاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورأيه في حارس المرمى الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، وأمور أخرى في هذا الحوار.

وفي البداية قال: أصبحت في «فورمة» جيدة جداً بدنياً وفنياً هذا الموسم وأنا سعيد بذلك، مشيراً إلى إن بداية الفريق كمجموعة كانت رائعة هذا الموسم، حيث استهله بالفوز ببطولة كأس الأبطال «السوبرالمحلي الفرنسي»، وسجل العديد من الأهداف وصنع مثلها لزملائه، وقال: ليس هناك ما هو أفضل من ذلك.

وكان الحديث تردد بقوة عن احتمال رحيل نيمار خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، ولكن ذلك لم يحدث، وأكد نيمار بمستواه العالي أنه مصمم هذا الموسم على أخراج أفضل ما لديه، حتى يكون جاهزاً أيضاً لمغامرة منتخب بلاده في كأس العالم القادمة «قطر 2022».

وأشاد نيمار بالتعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي، ووصفها بأنها طموحة، مشيراً إلى أنها ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه الرياضية، بمواصلة الاحتفاظ ببطولة الدوري الفرنسي، والتطلع إلى الفوز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وقال: التعاقدات جعلت الفريق أكثر قوة وتماسكاً، وأتمنى أن يندمج الوافدون الجدد أكثر وأكثر مع بقية المجموعة.

وأبدى نيمار سعادته بتأقلم صديقه ميسي على اللعب، واندماجه في الكرة الفرنسية، وقال: أعرف «ليو» منذ فترة طويلة، وأسعى بكل الطرق لمساعدته على الأرض الملعب، وفي التدريبات.

واعترف نيمار بأن مسألة تكيف واندماج ميسي مع الفريق لم تكن سهلة بالمرة، خاصة أنه قادم من نادٍ لم يلعب لغيره على امتداد سنوات طويلة، ولكن الوضع الآن أصبح أفضل كثيراً بالنسبة له ولأسرته، وبات يشعر بأنه في بيته، وأتمنى أن نتألق معاً طوال الموسم، لأننا نواجه صعوبات تحديات كثيرة، غير إنني أثق في قدرتنا على التغلب عليها.

وبشأن رأيه في الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما الحارس رقم واحد للفريق الباريسي، قال نيمار: جيجيو حارس «ظاهرة»، ونعرف جميعاً أنه «سوبر» في التصدي لكل الكرات، إلى جانب ميزة صغر سنه، وأمامه سنوات كثيرة يتألق فيها، وإنه يحمل البسمة دائماً على وجهه، ونحن جميعاً نعرف إن لدينا حارس رائع.