«الأبيض» يختار «الطريق الصعب» استعداداً لـ «خليجي 25» وكأس آسيا

معتز الشامي (دبي)

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا «الطريق الصعب»، من أجل التحضير للبطولات المقبلة، وذلك للارتقاء بالمستوى الفني لـ «الأبيض» ولاعبيه، وزيادة الانسجام بين مختلف العناصر التي يتم الاعتماد عليها.

وحددت لجنة المنتخبات في اجتماعها مع الجهاز الفني، التفاصيل الخاصة بمعسكرات «الأبيض»، في سبتمبر الجاري ونوفمبر المقبل، والتي تشهد خوض 4 وديات قوية، كما تم تحديد الأهداف الفنية للمنتخب وتمثلت في التجهيز بطريقة صحيحة للاستحقاقات المقبلة، وأولها المشاركة في «خليجي 25»، والمقرر انطلاقه 6 يناير 2023، ولكن لم يتحدد مكان البطولة حتى الآن.

بالإضافة إلى بطولة غرب آسيا في مارس من العام المقبل، والتي تستضيفها الدولة، بوصفها محطة قبل أخيرة في مسيرة المنتخب للتحضير لكأس آسيا 2023، والتي يتوقع أن يقام يونيو المقبل، حال أقيمت بكوريا الجنوبية، بينما يعني إقامتها في قطر، تغيير موعدها، إما يناير المقبل أو أواخر ديسمبر 2023.

ورأت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب ضرورة مواجهة المنتخبات القوية، التي تصنف ضمن الفئة الأولى، وذلك لتحقيق عدة أهداف، أبرزها التقدم في التصنيف العالمي مع مرور الوقت، بالإضافة إلى زيادة الثقة في نفوس اللاعبين، والاحتكاك بمدارس متميزة، ورفع الكفاءة الفنية والقدرات وزيادة الانسجام بين جميع عناصر المنتخب.

وأكدت لجنة المنتخب أن جميع المشاركات والمعسكرات والمباريات التي يخوضها «الأبيض»، بهدف التحضير الأمثل لكأس آسيا 2023، والتي تعد الهدف الأساسي لاتحاد كرة القدم، بجانب بطولتي الخليج وغرب آسيا.

وأعلنت اللجنة إقامة تجمع المنتخب في النمسا من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، على أن يخوض «الأبيض» وديتين خلال تلك الفترة، الأولى أمام باراجواي 23 سبتمبر، والثانية أمام فنزويلا 27 من الشهر نفسه، حيث طلب الجابون مواجهة منتخبنا، إلا أن الجهاز الفني تمسك بالمواجهات القوية أمام منتخبات من مدارس مختلفة، يمكن رفع كفاءة اللاعبين خلال مواجهتها.

بينما تكون المحطة الثانية من إعداد المنتخب، عبر معسكر داخلي في العاصمة أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر، ويخوض خلاله المنتخب وديتين أمام الأرجنتين 16 نوفمبر وكازخستان بعدها بثلاثة أيام.

ويدخل «الأبيض» المعسكر الثالث من 26 ديسمبر المقبل إلى 6 يناير 2023، بهدف التحضير للمشاركة في «خليجي 25»، والتي تقام بالفترة من 6 إلى 19 يناير، ويتم تحديد مصير «الودية» التي يخوضها «الأبيض» في المعسكر، بجانب معسكري مارس ومايو، خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.