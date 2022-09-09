17 نادياً تدشن «النسخة الأكبر» لدوري «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق مساء اليوم النسخة الاستثنائية لدوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، والذي يشهد المشاركة الأكبر في عهد الاحتراف، بتواجد 17 نادياً للمرة الأولى، في ماراثون طويل يمتد لمدة 253 يوماً، بإقامة 272 مباراة في 34 جولة، خلال الفترة من 10 سبتمبر 2022، وحتى 21 مايو 2023، ووسط توقعات بإثارة مرتقبة، في ظل اعتماد نظام الصعود للمحترفين، والهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتشهد الانطلاقة في جولتها الأولى إقامة ثلاث مباريات اليوم السبت، حيث يلتقي حتا مع العروبة، الإمارات مع سيتي، الفجيرة مع الرمس، وتستكمل الجولة الأحد بمباريات دبا الحصن مع العربي، بينونة مع الذيد، الجزيرة الحمراء مع مصفوت، التعاون مع مسافي، جلف مع فرسان هسبانيا، فيما سيكون الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى.

وتقام مسابقة الدوري في الموسم الجديد من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات المسابقة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين، فيما يهبط الناديين الحاصلين على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري. ويحتفل دوري الأولى في الموسم الحالي، بالمشاركة الأولى لفريقي فريقا فرسان هسبانيا وبينونة بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2021- 2022، في الوقت الذي يتسلح فيه «الرباعي» الإمارات، والعروبة «الهابطين من المحترفين بنهاية الموسم الماضي»، بجانب الفجيرة وحتا، بخبرة اللعب في مواسم ماضية في «دوري المحترفين». ويدشن دوري الدرجة الأولى مسابقات الهواة للمرة الأولى، عطفاً على التعديلات الواسعة على نظام المسابقات واللوائح في الموسم الجديد، والتي قضت بإلغاء التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد عن الانطلاقة للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009. وسعت أندية دوري الدرجة الأولى لتعويض غياب التصفيات التمهيدية وكأس الاتحاد عن انطلاق الموسم الجديد، بتكثيف برنامج المباريات الودية في المرحلة الأخيرة للتحضيرات، علاوة على خوض البطولات الودية. وتضمنت التعديلات على لوائح مسابقة دوري الدرجة الأولى التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبين اثنين «تحت 23 عاماً»، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب‪.

3 مدافعين يقودون «مخضرمي الأولى»

يقود عبدالله مال الله مدافع التعاون، والمنتقل حديثاً من نادي الإمارات، قائمة اللاعبين المخضرمين في دوري الأولى بـ 39 عاماً، ليكون ثاني أكبر لاعب مواطن مقيد في قوائم أندية اتحاد الكرة للموسم الحالي، بعد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة.

وتضم القائمة أسماءً متميزة إلى جانب مال الله، من بينهم داوود علي «38 عاماً» المدافع الحالي لمصفوت، بجانب محمود حسن «38 عاماً»، مدافع الرمس، وثنائي حراسة المرمى أحمد حسين لاعب العربي، وعلي راشد النعيمي لاعب الذيد.

«دياجو جول» يطارد «هاتريك الهدافين»

فرض البرازيلي دياجو دا سيلفا المهاجم الحالي لفريق الإمارات، اسمه هدافاً لدوري الدرجة الأولى، على مدار موسمين على التوالي، الأول في 2020- 2021 مع «الصقور» برصيد 20 هدفاً، والثاني في الموسم الماضي 201- 2022 مع دبا برصيد 27 هدفاً، وهو يطمح للقب الثالث على التوالي في تجربته الجديدة مع الإمارات في الموسم الحالي 2022- 2023.

وحقق «دياجو جول» الذي ظهر للمرة الأولى في الملاعب المحلية مع دبا في دوري المحترفين موسم 2017-2018، إنجاز الصعود مرتين على التوالي مع الإمارات ودبا بالتزامن مع نيله لقب الهداف في النسختين.

ويخوض المهاجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً، موسمه السادس على التوالي محلياً، بعدما استهل مشواره مع «النواخذة» لموسمين، قبل أن يلعب بعدها لفريق الإمارات بالدرجة الأولى موسمين، ودبا في الموسم الماضي، ليعود إلى فريق الإمارات قبل بداية الموسم الحالي.