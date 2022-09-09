بدلاء «الفرسان» كلمة السر في الفوز الأول



رضا سليم (دبي)



نجح بدلاء شباب الأهلي، في خطف الفوز من دبا 2-1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد دبا الجديد، ضمن الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحقق «الفرسان» الفوز الأول هذا الموسم، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشارقة.

وتقدم «النواخذة» في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق ألكسندر شيكيتش، وتعادل يوري سيزار لـ «الفرسان» في الدقيقة 66، وبعدما نجح «البديل الثاني» دومبيا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86.

لم يخرج الشوط الأول إلى حيز الإثارة والأهداف رغم الفرص الضائعة من لاعبي الفريقين، وكانت المحاولات على استحياء، خاصة أنها فردية، وليست جملاً تكتيكية قي الملعب، فيما كان كلا الحارسين في صدارة المشهد، وسنحت فرص لكل من إيجور وعبدالله حارب وعمر خربين المراقب، من دفاعات دبا، فيما أهدر إبراهيم اليعقوبي والمالي ساليو جيندو والبرازيلي مارسيلو دوس سانتوس والهولندي جوي سليخرس، إلا أن التسديد في الاتجاه المباشر على المرميين كان غائباً، وربما كانت الفرصة الأخطر التي سنحت لإيجوار داخل المنطقة من تمريرة بدر ناصر، إلا أنه سددها بجوار القائم، وبعدها يقدم خربين فرصة ذهبية إلى عزيز جانييف إلا أنه لعبها بعيداً.

تشهد الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع هدف دبا الأول عن طريق المونتينيجري ألكسندر شيكيتش برأسية رائعة، من الضربة الحرة المباشرة التي لعبها جوي سليخرس، وهو أول أهداف الفريق على ملعبه الجديد، وأول أهداف «النواخذة» هذا الموسم.

يضغط «الفرسان» بكل الخطوط من بداية الشوط الثاني، وكان إيجور بطل الفرص الضائعة، وفي الدقيقة 66 ينجح يوري سيزار «البديل» الذي دخل بدلاً من جوستافو سيلفا في إدراك التعادل لـ «الفرسان» من تسديدة قوية من خارج المنطقة تسكن شباك حميد عبدالله، ويعيد المواجهة إلى نقطة التعادل.

ويضغط «الفرسان» من جديد ويكثف المحاولات، ويجري جارديم تغييرات بخروج إيجور وحارب عبدالله، ونزول دومبيا وجويلهيرم دا سيلفا لتجديد حيوية الفريق، وينجح «البديل الثاني» دومبيا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 86 بمرمى «النواخذة»، ويتسابق لاعبو شباب الأهلي في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى حميد عبدالله، بعدما فتح دبا خطوط الدفاع والتقدم بحثاً عن التعادل لتنتهي المباراة لمصلحة «الفرسان» 2-1.