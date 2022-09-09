تعرف على تشكيلة البرازيل في كأس العالم



ريو دي جانيرو (أ ف ب)

يقود نجم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس ضمن استعدادات منتخب «السامبا» لمونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما يغيب مواطناه جابريال جيوزس وكوتينيو، بحسب ما أفاد الجمعة المدرب الوطني تيتي.

ويستعد أبطال العالم خمس مرات لخوض الوديتين في فرنسا، أمام غانا 23 الشهر الحالي في هافر، ثم تونس في 27 منه في العاصمة باريس.

واستدعى تيتي نجمي سان جرمان نيمار (74 هدفاً في 119 مباراة دولية) والمدافع ماركينيوس (4 أهداف في 69 مباراة)، إلى لاعب ليون الفرنسي السابق ووست هام الإنكليزي الحالي لوكاس باكيتا (7 أهداف في 32 مباراة)، ضمن قائمة من 26 لاعباً.

وتضاف إلى الأسماء السابقة كوكبة من النجوم البرازيليين على غرار فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الاسباني) والوافدين حديثاً إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي أنتوني وكازيميرو.

في المقابل، قرر تيتي عدم استدعاء مهاجم أرسنال جابريال جيزوس (56 مباراة دولية) الذي تألق في بداية الموسم الحالي مع فريقه الجديد متصدر الدوري عقب انتقاله من مواطنه مانشستر سيتي بتسجيله 3 أهداف وفيليبي كوتينيو (استون فيلا) الذي خاض 68 مباراة بقميص البرازيل وسجل 21 هدفاً.

وتلعب البرازيل في مونديال قطر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب الكاميرون وصربيا وسويسرا.

في ما يلي تشكيلة البرازيل:

الحراس: أليسون (ليفربول)، إديرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون (بالميراس)

لاعبو الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، ماركينيوس (باريس سان جرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنكليزي)، وإيبانييش (روما الإيطالي).

لاعبو الوسط: كازيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، لوكاس باكيتا (وست هام) وإيفرتون ريبيبرو (فلامنجو).

المهاجمون: أنتوني (مانشستر يونايتد)، فيرمينو (ليفربول)، ماتوس كونا (أتلتيكو مدريد)، نيمار (باريس سان جرمان)، بيدرو (فلامنجو)، رافينيا (برشلونة الأسباني)، ريشارليسون (توتنهام)، رودريجو (ريال مدريد) وفينسيوس جونيور (ريال مدريد).