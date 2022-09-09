السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تعرف على تشكيلة البرازيل في كأس العالم

تعرف على تشكيلة البرازيل في كأس العالم
9 سبتمبر 2022 20:56


ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«جائزة مولر».. الوليد الخامس لـ «البالون دور»!
قلق فرنسي والسبب بوجبا وبنزيمة

يقود نجم باريس سان جرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس ضمن استعدادات منتخب «السامبا» لمونديال قطر نهاية العام الحالي، فيما يغيب مواطناه جابريال جيوزس وكوتينيو، بحسب ما أفاد الجمعة المدرب الوطني تيتي.
ويستعد أبطال العالم خمس مرات لخوض الوديتين في فرنسا، أمام غانا 23 الشهر الحالي في هافر، ثم تونس في 27 منه في العاصمة باريس.
واستدعى تيتي نجمي سان جرمان نيمار (74 هدفاً في 119 مباراة دولية) والمدافع ماركينيوس (4 أهداف في 69 مباراة)، إلى لاعب ليون الفرنسي السابق ووست هام الإنكليزي الحالي لوكاس باكيتا (7 أهداف في 32 مباراة)، ضمن قائمة من 26 لاعباً.
وتضاف إلى الأسماء السابقة كوكبة من النجوم البرازيليين على غرار فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الاسباني) والوافدين حديثاً إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي أنتوني وكازيميرو.
في المقابل، قرر تيتي عدم استدعاء مهاجم أرسنال جابريال جيزوس (56 مباراة دولية) الذي تألق في بداية الموسم الحالي مع فريقه الجديد متصدر الدوري عقب انتقاله من مواطنه مانشستر سيتي بتسجيله 3 أهداف وفيليبي كوتينيو (استون فيلا) الذي خاض 68 مباراة بقميص البرازيل وسجل 21 هدفاً.
وتلعب البرازيل في مونديال قطر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب الكاميرون وصربيا وسويسرا.
في ما يلي تشكيلة البرازيل:
الحراس: أليسون (ليفربول)، إديرسون (مانشستر سيتي) وويفرتون (بالميراس)
لاعبو الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)، ماركينيوس (باريس سان جرمان)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنكليزي)، وإيبانييش (روما الإيطالي).
لاعبو الوسط: كازيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو غيماريش (نيوكاسل)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، لوكاس باكيتا (وست هام) وإيفرتون ريبيبرو (فلامنجو).
المهاجمون: أنتوني (مانشستر يونايتد)، فيرمينو (ليفربول)، ماتوس كونا (أتلتيكو مدريد)، نيمار (باريس سان جرمان)، بيدرو (فلامنجو)، رافينيا (برشلونة الأسباني)، ريشارليسون (توتنهام)، رودريجو (ريال مدريد) وفينسيوس جونيور (ريال مدريد). 

نيمار
منتخب البرازيل
كأس العالم 2022
منتخب غانا
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©