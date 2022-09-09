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الرياضي

السويسري كولر مدرباً للأهلي المصري

السويسري كولر مدرباً للأهلي المصري
9 سبتمبر 2022 20:55

 

القاهرة (أ ف ب) 

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، تعاقده مع السويسري مارسيل كولر مدرياً لفريق كرة القدم لمدة عامين، خلفاً للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش بعد شهرين من تعيينه بسبب سوء النتائج.
ويضمّ الجهاز المعاون لكولر ثلاثة مساعدين، ومن المقرر أن يصل السبت إلى القاهرة لتولي مهماته.
وكان خالد مرتجي أمين الصندوق ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات قد سافرا إلى سويسرا بتكليف من رئيس النادي محمود الخطيب للتفاوض مع كولر.
وبدأ كولر البالغ 61 عاماً مسيرته التدريبية كع نادي أف سي فيل في موسم 1997-1998 وقاده إلى مصاف الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل في يناير 1999 إلى نادي أف سي سانت جالن في الدوري السويسري، وبعد عام واحد فقط تمكن من قيادة النادي للتتويج بأول بطولة له منذ ما يقرب من 100 عام، بحصده لقب الدوري.
كما قاد نادي جراسهوبرز في العام 2003 للتتويج بالدوري السويسري، ثم تولى تدريب فريق كولن الألماني في العام 2004، وفشل في إبقائه بمصاف البوندسليجا.
وتنقّل السويسري بعد ذلك بين أندية بوخوم الألماني (2005 حتى 2009)، منتخب النمسا (2011 حتى 2017) وقاده للتأهل للمرة الأولى إلى كأس أوروبا 2016 بعدما كانت مشاركته الوحيدة في نسخة 2008 كبلد مضيف.
وتولّى أيضاً تدريب بازل وحصد معه لقب كأس سويسرا في العام 2018، قبل أن يبتعد عن التدريب لعامين بسبب إصابة في قدمه. 

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محمود الخطيب
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