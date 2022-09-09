«هاتريك مبخوت» في «رباعية الفخر»

فيصل النقبي (خورفكان)



عاد الجزيرة بالنقاط الثلاث، بعد الفوز على خورفكان 4-2، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وخطف علي مبخوت نجومية المباراة بتسجيله «الهاتريك» الأول هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى «الهدف الخامس» في أول جولتين، حصد خلالهما «فخر أبوظبي» النقطة السادسة، فيما تلقى «النسور» الخسارة الثانية، ليبقى من دون رصيد.

على عكس مجريات الشوط الأول، نجح سالم الحمادي في افتتاح التسجيل لـ«النسور» في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأدرك الجزيرة التعادل عن طريق الروماني فلوريت تاناسي في الدقيقة 47، وأضاف «القناص» مبخوت الهدف الثاني من ضربة الجزاء في الدقيقة 60، إلا أن البرتغالي ايلتون فيليبي أعاد المباراة إلى «نقطة الصفر» بهدف التعادل في الدقيقة 66، وللمرة الثانية يحصل مبخوت على ضربة جزاء، ترجمها إلى الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 73، ورغم إضاعته ضربة جزاء، إلا أنه سجل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 83.