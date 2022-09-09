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الرياضي

رئيس «الليجا»: برشلونة ما زال لديه مشكلة!

رئيس «الليجا»: برشلونة ما زال لديه مشكلة!
9 سبتمبر 2022 20:32


مراد المصري (دبي)

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يرى خافيير تيباس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن برشلونة لن يواجه خطر الإفلاس في المستقبل، كما أشيع عنه مؤخراً، لكنه ما زال مطالباً بتخفيض مجموع رواتب لاعبيه في الموسم المقبل، لمطابقة المعايير المطلوبة لقواعد اللعب المالي النظيف في الكرة الإسبانية.
جاء ذلك في حديث تيباس خلال مؤتمر صحفي عالمي عبر تقنية الفيديو بمشاركة «الاتحاد»، وقال: يجب أن ندرك أن برشلونة لن يفلس بحكم الأصول والعائدات التي يملكها، لكن لديه مشكلة رواتب يجب أن يواصل تقليصها، عندما أراد الفريق تسجيل اللاعب جول كوندي اضطر رئيس النادي لوضع ضمان مالي شخصي منه، الرواتب مرتفعة هناك وهم يدركون ذلك.
وأضاف: لا أدري ما الذي سيقومون به، سواء من مواصلة تخفيض الرواتب أو بيع لاعبين أو جلب عائدات إضافية، لكن عليهم مواصلة هذه الخطوات التي قاموا بها هذا الموسم.
ورداً على سؤالي «الاتحاد»، حول إمكانية انضمام برشلونة لاتفاقية تعزيز الليجا مع «CVC»، قال: يمكن النظر في الأمر، لكنه أصبح ضرباً من الخيال بعد ما قاموا به هذا الصيف من رافعات مالية.
وحول الخطوات التي تقوم بها «الليجا» ضد باريس سان جيرمان بعد تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، قال: بدأنا الإجراءات في المحاكم الفرنسية، ونواصل المضي قدماً أمام «اليويفا»، ولا أريد التحدث كثيراً عن الأمر، لكننا الصيف الحالي واجهنا حالة تضخم وعدم استقرار بالعمل ليس فقط من باريس سان جيرمان، ولكن من طريقة الصرف التي قامت بها الأندية الإنجليزية، بأسلوب خطير لا يتطابق مع النظام المستقبلي الذي ينوي اليويفا تطبيقه، يجب أن نجد تفسيرات لما حدث وتصحيحه، بالمجمل يجب أن يقوم «اليويفا» بعمله ويحافظ على استقرار كرة القدم في القارة،
ورفض تيباس التدخل في النزاع الحالي بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بخصوص عقد اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان، وقال: لا نتدخل بين الأندية، وهذه ليست أول مرة يحصل فيها نزاع بين ناديين بخصوص عقود، الأمر في النهاية بيد التحكيم الرياضي للفصل بينهما.
 

الدوري الإسباني
الليجا
خافيير تيباس
برشلونة
باريس سان جيرمان
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