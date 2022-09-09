«الإمبراطور» يكسب «الراقي» بثنائية أوليفيرا



مراد المصري (دبي)



حقق الوصل فوزه الأول، بالتفوق على البطائح 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد اتحاد كلباء، في الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 4 نقاط، وبقي «الراقي» عند 3 نقاط.

استهل الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل المواجهة بتشكيلة ذات نزعة هجومية، بوجود «السداسي» جيلبرتو أوليفيرا، وعلي صالح، وعمر عبد الرحمن، وفابيو ليما، وتوماس شانكالاي وجابرييل، فيما اعتمد البطائح مع المدرب البرازيلي كايو زانادري على تشكيلة متوازنة، والتي حقق خلالها الفريق الفوز على اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

كان الوصل الأكثر استحواذاً على الكرة، ووصولاً إلى منطقة جزاء المنافس، إلا أنه انتظر حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليترجم أفضليته إلى الهدف الأول، بعد تمريرة عرضية من فابيو ليما، ارتقى جيلبرتو أوليفيرا برأسه، وأسكنها داخل الشباك في الدقيقة 45.

نجح البطائح من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني، بعد رأسية دقيقة من أناتول أبانج في الدقيقة 54، وهو أول أهدافه هذا الموسم، وتألق زايد أحمد في التصدي لتسديدة دقيقة من حافة المنطقة من توماس شانكالاي في الدقيقة 57.

وأهدر لورينسي فرصة تسجيل الهدف الثاني للبطائح، بعد مجهود فردي وتسديدة داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 67.

وبعد لعبة ثلاثية مشتركة بدأها عموري وصولاً إلى فابيو ليما الذي مرر كرة ذكية إلى جيلبرتو أوليفيرا داخل المنطقة سددها قوية عانقت الشباك في الدقيقة 74.

وهذه المباراة الثانية على التوالي التي يسجل فيها أوليفيرا، والمباراة الرابعة على التوالي يصل فيها إلى مرمى المنافسين في الدوري، بمجموع 5 أهداف، من أصل آخر 7 أهداف سجلها فريقه بالدوري منذ الموسم الماضي.