السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشافي: نتطلع للفوز على قادش ولا نفكر في البايرن

تشافي: نتطلع للفوز على قادش ولا نفكر في البايرن
9 سبتمبر 2022 20:28

 
برلين (د ب أ)
أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة أن فريقه يستعد لمواجهة قادش «الخطير» غدا السبت بالدوري الإسباني لكرة القدم، مشيرا إلى أنه لا يفكر حاليا في المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
ويتوجه برشلونة إلى بافاريا لمواجهة البايرن الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا التي تضم أيضا فيكتوريا بلزن وإنتر ميلان.
ولكن تشافي لا يفكر حاليا في مواجهة النادي البافاري بل يوجه كامل تركيزه للقاء قادش الذي يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.
وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة «إنه خصم صعب وصلب ويدافع بقوة، الأمور كانت صعبة علينا في آخر أربع مواجهات بيننا، لم نفز عليهم، يوم جيد للثأر الكروي».
وفاز قادش في مواجهتين وتعادل في أخريين في آخر أربع مواجهات مع برشلونة، لكنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، إذ خسر أربع مرات على التوالي، في الوقت الذي يحتل فيه النادي الكاتالوني المركز الثاني.
وأشار تشافي «إنهم لم يفوزوا، ولكن هذا يجعلهم أكثر خطورة، سيندفعون بشكل أكبر، إنه مكان من الصعب ارتياده، مكان قد يحدد هوية بطل الدوري، لقد نجحوا من خلال هذا المكان في تأمين بقائهم في الدوري في العام الماضي، إنهم يعملون بشكل جيد للغاية حتى لو لم يبدأوا الموسم بشكل جيد للغاية».
وختم بالقول «نركز على مواجهة قادش وحدها، أتفهم مشاعر النشوة، لكن المهمة بدأت للتو، علينا أن نتحلى بالتواضع، ننافس على ثلاث نقاط مهمة ونتطلع للفوز على قادش، لا نفكر في بايرن». 

أخبار ذات صلة
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
رئيس «الليجا»: برشلونة ما زال لديه مشكلة!
تشافي
برشلونة
بايرن ميونيخ
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©