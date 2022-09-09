الشمار: هدفي «باريس 2024» ولقب «مونديال الملاكمة»



دبي (الاتحاد)



دخل حسين الشمار عضو منتخب الملاكمة في وزن 70 كجم، مرحلة التحضيرات النهائية، استعداداً لتمثيل الدولة في بطولة المحترفين، التي تقام 10 أكتوبر المقبل في الإمارات، وبطولة الأردن الدولية 30 من الشهر نفسه، بهدف الفوز والتتويج ورفع علم الدولة عالياً في سماء البطولتين المهمتين.

وكانت الانتصارات المهمة التي حققها الملاكم الدولي الشمار خلال مشاركاته الأخيرة داخل الدولة وخارجها، وآخرها فوزه على بطل الصين خلال بطولة الكويت الدولية والتي شهدت مشاركة 37 دولة على مستوى العالم.

وأشاد الشمار بالدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به من القيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع الجوي لأنه أحد جنودها، مؤكداً أن مساندة ودعم قياداته له ولمشواره في عالم الملاكمة دافع كبير، لتحقيق المزيد من الألقاب خلال مشاركاته الرسمية المقبلة.

وحرص الشمار على توجيه الشكر إلى إدارة حلبة «كوبن بوكسينج جيم» في دبي لدعمها ولرعايتها له، وبتوفير طاقم فني على أعلى مستوى بقيادة المدرب الكوبي ليستر.

وأكد أن هدفه الذي يسعى إليه خلال المرحلة المقبلة، هو التأهل وتمثيل الدولة في أولمبياد باريس 2024، والفوز بلقب العالم في وزنه، لتشرف الإمارات في مجال ملاكمة الهواة والمحترفين.