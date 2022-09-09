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الرياضي

غياب أوسيمهن ضربة لنابولي!

غياب أوسيمهن ضربة لنابولي!
9 سبتمبر 2022 17:33

 
روما (أ ف ب) 

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يغيب مهاجم نابولي النيجيري الدولي فيكتور أوسيمهن، إلى ما بعد النافذة الدولية المقررة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بداعي إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، كما أعلن ناديه الإيطالي.
وتعرض أوسيمهن «23 عاماً» للإصابة خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز بها فريقه ضد ليفربول الإنجليزي 4-1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء، فخرج قبل أربع دقائق من نهايتها وحل بدلا منه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.
وسيغيب أوسيمهن عن مباراتي فريقه ضد سبيتسيا السبت وميلان نهاية الأسبوع المقبل في الدوري المحلي، بالإضافة إلى المواجهة ضد رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

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