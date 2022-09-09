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الرياضي

ميرة الشحي تحرز ميدالية جديدة في «عربية السباحة»

ميرة الشحي تحرز ميدالية جديدة في «عربية السباحة»
9 سبتمبر 2022 16:36


دبي (الاتحاد)

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أحرزت سباحة منتخبنا الوطني ميرة عبدالله الشحي ميدالية فضية في سباق 200 متر فراشة 15 عاماً في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء المقامة في القاهرة للفئات العمرية، محققة زمن 2:37:39 دقيقة، لتحرز البطلة ثاني ميدالياتها العربية في البطولة بعد أن كانت قد أحرزت برونزية سباق 50 مترا فراشة تحت 15 سنة.
ويختتم منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في البطولة بعدد من السباقات الهامة خاصة لسباح منتخبنا الوطني سالم غالب، الذي يشارك في منافسات أكثر من عمره بعام وهو ما جعله يأتي في المركز الرابع في 3 منافسات شارك فيها حتى الآن.

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