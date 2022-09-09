روزه يقود لايبزج أمام فريقه السابق!



برلين (أ ف ب)

يستهل مدرب لايبزج الجديد ماركو روزه مشواره مع فريقه الجريح بامتحان صعب على أرضه بمواجهة بوروسيا دورتموند، الفريق الذي أقاله قبل بضعة أشهر، في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما يأمل بايرن ميونيخ حامل اللقب في العودة الى الانتصارات بعد تعادلين توالياً.

وعيّن لايبزج روزه مدرباً للفريق في صفقة تمتد حتى عام 2024، وذلك غداة إقالة الإيطالي- الألماني دومينيكو تيديسكو بسبب تردي النتائج.

وأقيل روزه من تدريب دورتموند في مايو الفائت بعد موسم واحد من تسلمه المسؤولية، على رغم قيادة الفريق الى المركز الثاني على بُعد ثماني نقاط من البايرن حامل اللقب.

خلال تقديمه، قال روزه الذي وُلد في لايبزج ولا يزال يعيش في المدينة، إن لديه أفكار ورؤية حول كيفية تغيير موسم الفريق الذي يقبع في المركز الحادي عشر، بعد اكتفائه بفوز واحد من خمس مباريات مقابل خسارتين وتعادلين.

ووعد روزه «بفعل الأشياء بشكل مختلف»، مضيفاً «علينا أن نحقق الاستقرار من خلال النشاط، نريد أن نكون أكثر استقراراً في الدفاع من خلال ممارسة المزيد من الضغط على الكرة في الهجوم».

وأكد روزه أنه «مرتبط جدًا» بمسقط رأسه، معترفًا بأنه «ليس من السهل أبدًا أن يكون لديك مثل هذه المسؤوليات الجسيمة في مدينتك، وأنا أعرف أنه سيتم الحكم عليّ وفقاً لنتائجي».

ويأمل صاحب الـ45 عاماً في استخراج الأفضل من هداف الفريق التاريخي تيمو فيرنر الذي عاد من تشيلسي هذا الصيف بعد موسمين مخيبين في إنجلترا، والفرنسي كريستوفر نكونكو.

وأقيل تيديسكو الذي قاد لايبزج إلى أول لقب في تاريخه بعد تتويجه بمسابقة الكأس المحلية الموسم الماضي، من منصبه في أعقاب الهزيمة المدوية على أرضه أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 1-4 في مستهل دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا والتي أتت بعد سقوطه أيضاً برباعية نظيفة أمام مضيفه آينترخت فرانكفورت في الدوري الاسبوع الماضي.

وروزه ليس بغريب على مالكي فريقه الجديد بعد أن فاز بلقبين في الدوري النمساوي مع ريد بول سالزبورج، النادي التوأم للايبزج، قبل الانتقال إلى الدوري الألماني في 2019 من بوابة بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يحل عليه الأسبوع المقبل.

من جهته، أشاد إدين تيرزيك، مدرب دورتموند الذي خلف الأخير، بروزه بعد نبأ تعيينه مدرباً للايبزج «إنه مدرب رائع وشخص مميز، أنا سعيد لعودة ماركو وكونه وجد وظيفة جديدة، لا أعتقد أن أحدًا منا توقع أن نلتقي مجددًا بهذه السرعة».

يحتل دورتموند المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن فرايبورج المتصدر الذي يقدم بداية مفاجئة للموسم ومتقدماً بنقطة عن العملاق البافاري الثالث.

وبعد بداية موسم نارية شهدت تسجيله 15 هدفاً في ثلاثة انتصارات، سقط بايرن في فخ التعادل 1-1 في آخر مباراتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وأونيون برلين.

ويدخل بطل ألمانيا في السنوات العشر الأخيرة الى مباراته السبت ضد ضيفه شتوتجارت في أعقاب فوز مهم خارج معقله على إنتر الإيطالي 2-صفر في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويختتم فرايبورج المرحلة الأحد على أرضه ضد مونشنجلادباخ التاسع بحثاً عن فوز رابع توالياً، إذ جاءت خسارته الوحيدة هذا الموسم على يد دورتموند.

وأنهى فرايبورج المرحلة الماضية في صدارة الترتيب للمرة الثانية فقط في تاريخه، علماً أن الاولى كانت بعد الجولة الافتتاحية من موسم 2000-2001.

ويعوّل فرايبورج على هدافه ولاعب الجناح الإيطالي فيتشينزو جريفو المتخصص بالركلات الثابتة والذي سجل ثلاثة أهداف هذا الموسم، اثنان منها خلال انتصارين بنتيجة 1-صفر.

لعب جريفو (29 عاماً)، المولود في ألمانيا، لخمسة أندية خلال مسيرته في البوندسليجا، لكنه تألق بشكل لافت في الغابة السوداء حيث سجل 58 هدفًا وقدم 60 تمريرة حاسمة في 186 مباراة مع فرايبورج.

ويتطلع أونيون برلين الرابع (11 نقطة) في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم عندما يحل على كولن الأحد.