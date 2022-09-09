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الرياضي

مصر تدرس مع السعودية واليونان الترشح لتنظيم «مونديال 2030»

مصر تدرس مع السعودية واليونان الترشح لتنظيم «مونديال 2030»
9 سبتمبر 2022 15:50

 
القاهرة (أ ف ب) 

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أعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان، الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030، حسب وسائل إعلام مصرية.
وقال فوزي في مداخلة على قناة «دي إم سي» المحلية إن الدول الثلاث تعمل بشكل كبير، والموضوع ما زال محل دراسة تدور حول إعداد ملف لاستضافة مونديال 2030.
وأضاف: مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيماً، لمثل هذه البطولة، مشيراً إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وسبق لمصر تقديم ترشيحها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2010، لكنها منيت بخيبة أمل كبيرة بخروجها خالية الوفاض، وفشلها في الحصول على صوت واحد في منافسة المغرب وجنوب أفريقيا التي حظيت بشرف تنظيم النسخة الأولى والأخيرة حتى الآن في «القارة السمراء»، وذلك بنيلها 14 صوتاً مقابل 10 أصوات للمملكة المغربية.
والشهر الماضي أعلنت دول الأوروجواي والأرجنتين وتشيلي والباراجواي ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.
وكانت إسبانيا والبرتغال أعلنتا في يونيو 2021 ترشيحهما المشترك لاستضافة نسخة 2030.
وتراجعت بريطانيا وإيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.
وشارك 13 منتخباً فقط في النسخة الأولى عام 1930 وتم لعب البطولة بأكملها في العاصمة مونتيفيديو وفي ثلاثة ملاعب فقط، أما نسخة 2030 فستشهد مشاركة 48 منتخبا، وتتوقع الدول الأميركية الجنوبية الأربع المرشحة لاستضافتها إقامة مبارياتها في 15 ملعباً.
وهي المرة الأولى التي يصل فيها عدد الدول المرشحة للاستضافة إلى أربع، علما أن نسخة 2026 ستقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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