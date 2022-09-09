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الرياضي

تأجيل المرحلة السابعة من «البريميرليج»

تأجيل المرحلة السابعة من «البريميرليج»
9 سبتمبر 2022 15:48

 
لندن (أ ف ب)

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تأجيل مباريات المرحلة السابعة حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً.
وقالت الرابطة في بيان: لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين.
اتخذت الرابطة هذا القرار، على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية، بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزامياً، خلال فترة الحداد الوطني.
وجاء في البيان: خلال اجتماع، قدمت أندية رابطة الدوري الممتاز التعازي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية.
قال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز: نود نحن وأنديتنا أن نشيد بالخدمة الطويلة والثابتة لصاحبة الجلالة لبلدنا، بصفتها الملكة التي تولت العرش لأطول فترة، فقد كانت مصدر إلهام وتركت وراءها إرثاً لا يصدق بعد حياة من التفاني.
وقال: هذه أوقات حزينة للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضاً لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، ونحن نشترك معاً مع كل أولئك في الحداد على رحيلها.
وأضافت الرابطة أنها ستعلن في الوقت المناسب عن مصير المباريات خلال فترة الحداد.
قالت الحكومة في بيان: ليس إلزامياً إلغاء أو تأجيل الأحداث والمباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال فترة الحداد الوطني، كدليل احترام، قد ترغب الهيئات في النظر في إلغاء أو تأجيل الأحداث أو إغلاق الأماكن في يوم الجنازة الرسمية.
وقد تشكل هذه التأجيلات ضربة لأندية الدوري التي تعاني أصلاً من جدول مزدحم لخوض العديد من المباريات قبل انطلاق مونديال قطر في 20 نوفمبر، إذ من المقرر اختتام دور المجموعات لكل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بين الأول والثالث من الشهر ذاته.
كما تم تأجيل جميع مباريات كرة القدم في الدرجات الأخرى ودوري السيدات.

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