السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تجمع النخبة في دبي

كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تجمع النخبة في دبي
9 سبتمبر 2022 15:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات وإليزابيث الثانية.. محطات تاريخية
رئيس الدولة ونائبه والحكام يعزون الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث


تنطلق يوم السبت بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وسط مشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز مالية يصل مجموعها الى 720 ألف درهم.
وستقام إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة صباح غد، على أن تنطلق المنافسات التمهيدية والإقصائية في الساعة 11 من صباحا، بينما تستأنف فعاليات الأحد وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائزين باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات الكبار والشباب والناشئين.
ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تتمتع بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بمكانة خاصة لما تمثله من قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم الرياضي المحلي، وانسجامها مع خطط الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها المجتمعي».
وأضاف: «نحن مقبلون على استضافة وتنظيم عدد من أكبر وأهم البطولات العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي تشكل البطولة محطة أساسية لإعداد اللاعبين فنيا وبدنيا، خصوصا أنها تضم عدد من اللاعبين المحترفين والمصنفين مما من شأنه أيضاً تعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية لاعتلاء منصة التتويج».
وكان نادي الوحدة قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار(فوق 18 عاما)، وهو من بين المرشحين الأقوى للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكن نادي العين من الفوز بلقب الشباب (تحت 18 عاما)، كما فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب الناشئين (تحت 16 عاما)، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين هم من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعا للمنافسة وتحقيق اللقب.

الإمارات
دبي
الجو جيتسو
الوحدة
العين
الشارقة
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©