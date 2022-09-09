كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو تجمع النخبة في دبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر وسط مشاركة نخبة من الأندية واللاعبين المصنفين والأبطال على الساحة المحلية للمنافسة على حسم اللقب والصعود إلى منصة التتويج والحصول على جوائز مالية يصل مجموعها الى 720 ألف درهم.

وستقام إجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة صباح غد، على أن تنطلق المنافسات التمهيدية والإقصائية في الساعة 11 من صباحا، بينما تستأنف فعاليات الأحد وتختتم بمراسم التتويج للإعلان عن الفائزين باللقب وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئات الكبار والشباب والناشئين.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تتمتع بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة بمكانة خاصة لما تمثله من قيمة كبرى ضمن أجندة الموسم الرياضي المحلي، وانسجامها مع خطط الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة، وتعزيز حضورها المجتمعي».

وأضاف: «نحن مقبلون على استضافة وتنظيم عدد من أكبر وأهم البطولات العالمية خلال الأشهر القليلة القادمة، وبالتالي تشكل البطولة محطة أساسية لإعداد اللاعبين فنيا وبدنيا، خصوصا أنها تضم عدد من اللاعبين المحترفين والمصنفين مما من شأنه أيضاً تعزيز المنافسة بين الأندية والأكاديميات المحلية لاعتلاء منصة التتويج».

وكان نادي الوحدة قد فاز بلقب النسخة الماضية عن فئة الكبار(فوق 18 عاما)، وهو من بين المرشحين الأقوى للاحتفاظ بلقب نسخة هذا العام، فيما تمكن نادي العين من الفوز بلقب الشباب (تحت 18 عاما)، كما فاز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب الناشئين (تحت 16 عاما)، ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا العام، خاصة أن معظم المشاركين هم من ذوي الخبرة الدولية الواسعة على البساط، وقد استعدوا جميعا للمنافسة وتحقيق اللقب.