«غالية» و«سكينة» تنافسان على كأس حمدان بن راشد



أبوظبي (الاتحاد)



تخوض خيول ياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، عصر غد، تحدي سباق «كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 16 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من الخيول بمضمار مونت دو مارسان، معقل سباقات الخيول العربية في فرنسا.

ويمثل «ياس لإدارة السباقات المهرة «غالية» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فالنتين سيجوي، وكانت ابنه «مهب» قد سبق لها الفوز مرتين في الشارقة وأبوظبي، وحلت سابعة في ظهورها الأول في سباق كأس الوثبة بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

والممثلة الثانية لخيول ياس هي المهرة «سكينة» بإشراف توماس دوميللو أيضاً، بقيادة اورتيز مندزابل، وسجلت ابنة «رباح دو كارير» الفوز في الشارقة، قبل ان تحل في المركز الثاني في ظهورها الأول على الساحة الفرنسية.

وينافس في السباق «ليلا ستار» لمهدي بن مسعودو، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة انطوني كراستوس، وهي من أقوي المرشحين حيث حلت في المركز الثاني أربع مرات، والمركز الثالث مرة.