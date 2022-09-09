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الرياضي

«العلامة الكاملة» شعار الجولة الثانية لـ «دوري 21»

«العلامة الكاملة» شعار الجولة الثانية لـ «دوري 21»
9 سبتمبر 2022 13:44

 
معتصم عبدالله (دبي)


ما بين الرغبة في الفوز الثاني على التوالي، وطموح تعويض الظهور السلبي في الجولة الأولى، تنطلق غداً «السبت» الجولة الثانية لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، بإقامة 4 مباريات تجمع الوصل مع البطائح، على استاد زعبيل، بني ياس مع الشارقة بملعب الأول، وشباب الأهلي مع دبا باستاد مكتوم بن راشد، والجزيرة مع خورفكان على استاد محمد بن زايد، وتستكمل الجولة «الأحد» بمباريات الظفرة مع العين، عجمان مع النصر، اتحاد كلباء والوحدة.
وتبدو الفرصة سانحة أمام شباب الأهلي «حامل اللقب» خلال موسمين على التوالي، في الوصول إلى «النقطة السادسة»، حينما يستضيف نظيره دبا، وكان «الفرسان» استهل مشواره بقوة في الجولة الأولى، بالفوز على الشارقة 4-0، فيما تعثر «النواخذة» أمام ضيفه الجزيرة 1-5.
وتصطدم رغبة البطائح في الفوز الثاني، بعد الأول والتاريخي على اتحاد كلباء 2-1 في ظهوره الأول، بطموح مضيفه الوصل في تعويض خسارته في الجولة ذاتها أمام الوحدة 1-2، فيما يلتقي بني ياس الذي نجح في عبور خورفكان 2-0 بضيفه الشارقة الساعي للتعويض.
ويعول «فخر أبوظبي» صاحب الفوز الأكبر في الجولة الأولى على دبا 5-1، على قوته الهجومية الضاربة بقيادة الكولومبي كارلوس زاباتا متصدر لائحة الهدافين، في المواجهة أمام ضيفه خورفكان.

السبت

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الوصل - البطائح 17:45
بني ياس - الشارقة 17:45
شباب الأهلي - دبا 17:45
الجزيرة - خورفكان 17:45

الأحد


الظفرة - العين 17:45
عجمان - النصر 17:45
اتحاد كلباء - الوحدة 17:45

دوري تحت 21
الوصل
البطائح
بني ياس
الشارقة
شباب الأهلي
دبا الفجيرة
الجزيرة
خورفكان
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