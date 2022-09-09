«السداسي» يطارد «الفوز الأول» في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



تجمع رغبة «الفوز الأول»، 6 أندية تتبارى غداً «السبت»، في ختام الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد تعثر أطراف المواجهات الثلاث في «الجولة الأولى» للبطولة بالخسارة أو التعادل، حيث استهل العين مشوار الدفاع عن لقبه بالتعادل مع عجمان 1-1، واكتفى الظفرة بـ «نقطة» أمام ضيفه النصر 1-1، وعاد الوحدة بـ «نقطة» من ملعب زعبيل أمام الوصل 2-2، فيما خسر اتحاد كلباء «ضربة البداية» أمام البطائح «الوافد الجديد» بنتيجة 0-2.

وتشهد مواجهات الليلة، لقاء «الزعيم» بضيفه «فارس الظفرة» على استاد هزاع بن زايد، في مواجهة لم تعرف التعادل في آخر 12 مباراة بين الفريقين في الدوري، بفوز العين في 10 لقاءات والظفرة في مباراتين.

وتترقب جماهير «الزعيم» دوران عجلة الأهداف ممثلة في «القناص» لابا كودجو، والذي صام عن التسجيل في المباراة الافتتاحية للمرة الأولى، في موسمه الرابع مع الفريق، بعد التعادل في الجولة الأولى مع عجمان 1-1، والتي شهدت إهدار لابا لركلة جزاء.

وتشعل «المسافات القريبة» في نتائج المواجهات بين فريقي النصر وضيفه عجمان، أجواء المباراة المرتقبة بين الفريقين، على استاد آل مكتوم بقلعة «العميد»، حيث يتفوق «الأزرق» برصيد 8 انتصارات، مقابل 7 لـ «البرتقالي»، والتعادل في 5 مباريات، من أصل 20 مواجهة جمعت الفريقين في «دوري المحترفين».

وتختتم الجولة، بمواجهة الوحدة واتحاد كلباء على ستاد آل نهيان، وتميل كفة الأفضلية لـ «العنابي»، بالفوز في 9 لقاءات، والخسارة في 3 مباريات، مقابل التعادل في مباراتين من أصل 14 مواجهة جمعت الفريقين، ولم يعرف «أصحاب الأرض» التعادل في أول مباراتين في الدوري سوى مرة واحدة موسم 2016- 2017، في الوقت الذي يتطلع فيه «النمور» إلى تجنب الخسارة، في أول مباراتين بالدوري، للمرة الأولى منذ البداية السلبية لموسم 2012- 2013.



السبت



العين - الظفرة 17:45

النصر - عجمان 17:45

الوحدة - اتحاد كلباء 20:30