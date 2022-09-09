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الرياضي

الشارقة يواجه السالمية والأفريقي في «عربية اليد»

الشارقة يواجه السالمية والأفريقي في «عربية اليد»
9 سبتمبر 2022 12:33

 
رضا سليم (دبي)

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أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد «المؤهلة لبطولة العالم للأندية - سوبر جلوب 2022»، والتي تقام في تونس من 17 إلى27 سبتمبر الجـاري، عن وقوع الشارقة في المجموعة الأولى مع أمل سكيكدة الجزائري، والسالمية الكويتي، والأفريقي التونسي، فيما تضم الثانية الترجي التونسي والكويت الكويتي ومولودية الجزائر والزمالك.
وأجريت مراسم القرعة بقاعة المؤتمرات الصحفية، بصالة وزارة الرياضة بالدمام، على هامش السوبر السعودي بين مضر والخليج، وحضرها فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد العربي، وفاخر علي غاشي الأمين العام للاتحاد، ورضا المناعي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد العربي.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي ويحصل البطل على بطاقة المشاركة في «سوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية خلال أكتوبر المقبل.
ويشارك الشارقة ممثل كرة اليد الإماراتية، في المحفل العربي، بحثاً عن إنجاز جديد، خاصة أنه سبق له الفوز بالميدالية البرونزية مرتين في البطولة الآسيوية، وهدفه العبور من البطولة العربية إلى «المونديال»، وغادر الفريق الشرقاوي البلاد إلى تونس لإقامة معسكر، وخوض عدداً من المباريات الودية، قبل الدخول في أجواء البطولة.
في الوقت نفسه، أجريت قرعة البطولة العربية الخامسة للسيدات، والتي تقام في تونس في التوقيت نفسه، ويشارك فيها 4 فرق فقط، هي الزمالك، وفتيات بومرداس الجزائري، ومن تونس الجمعية النسائية بالمهدية ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، وتم ترتيب الفرق لعمل جدول المباريات، حيث ستقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، والمتصدر يحصل على اللقب.

كرة اليد
الشارقة
الزمالك
السالمية
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