24 فريقاً في «عالمية الطائرة الشاطئية»



دبي (الاتحاد)



تستضيف دبي منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي ينظمها الاتحاد الدولي، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، وتقام من 22 إلى 30 أكتوبر، على شاطئ كايت بيتش الذي يعد من أشهر الشواطئ على مستوى العالم، وأصبح مركزاً لممارسة مختلف الرياضات الشاطئية، إلى جانب كونه ملتقى عائلي شهير.

ويتنافس في البطولة 24 فريقاً من أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفاً في العالم من الرجال والسيدات، حيث يضم كل فريق لاعبين على أرض الملعب إضافة إلى اللاعبين الاحتياطيين.

وتعد البطولة إضافة مهمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي، وسبقتها تنظيم بطولات شاطئية دولية، من أبزرها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية وفوت فولي، وتنس الشاطئ وبولو الشاطئ وغيرها، كما أنه تدعم التنوع في الرياضات التي يحرص مجلس دبي الرياضي على استضافتها وتنظيمها على مدار العام، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات.

وتجذب البطولة جماهير كبيرة من داخل الدولة وخارجها تتابع منافسات هذه الرياضة واسعة الانتشار، مما يعزز مساهمة الرياضة في النشاط السياحي زيادة دور السياحة الرياضية في الاقتصاد المحلي، كما تعد البطولة فرصة ثمينة لعشاق الرياضة في الدولة، لمتابعة هذا الحدث العالمي، وستكون البطولة بوابة لنشر ممارسة هذه الرياضة في دبي ومدن الدولة، بما تضمه من شواطئ رائعة ويرتادها آلاف الزوار يومياً.

ويعلن الاتحاد الدولي القائمة النهائية للفرق المشاركة في جولة دبي يوم 26 سبتمبر، ويتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث على موقع الاتحاد الدولي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد.

وقال فين تايلور، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للبطولات في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة: «يسعدنا أن نتشارك مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذا الحدث الذي يعد من أكبر بطولات الكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين، ونحن على يقين بأن جولة دبي ستكون متميزة عن كافة المحطات التي أقيمت فيها البطولة، لأنها تتميز بقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات العالمية بأعلى مستويات الجودة، كما أن دبي تعد من أفضل الوجهات السياحية العالمية، وتشتهر بشواطئها الرملية الناعمة، كما أنها تمتلك منشآت رياضية ضخمة، متوافقة مع كافة المعايير الدولية، وتتمتع ببنية تحتية رياضية وطقس معتدل وأجواء رائعة».

وأضاف: «ستكون البطولة التي تقام على مدار أسبوعين فرصة مثالية لرياضيينا لإثبات قدرتهم وبراعتهم على الشاطئ، للتعامل مع التحديات والحفاظ على لياقتهم، من أجل البقاء في صدارة لعبتهم، كما أن الجمهور سيستمتع بمشاهدة أقوى منافسات الكرة الطائرة الشاطئية».