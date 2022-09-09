17 نادياً تدشن «النسخة الأكبر» لدوري «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق مساء غد «السبت» النسخة الاستثنائية لدوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، والذي يشهد المشاركة الأكبر في عهد الاحتراف، بتواجد 17 نادياً للمرة الأولى، في ماراثون طويل يمتد لمدة 253 يوماً، بإقامة 272 مباراة في 34 جولة، خلال الفترة من 10 سبتمبر 2022، وحتى 21 مايو 2023، ووسط توقعات بإثارة مرتقبة، في ظل اعتماد نظام الصعود للمحترفين، والهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتشهد الانطلاقة في جولتها الأولى إقامة ثلاث مباريات اليوم السبت، حيث يلتقي حتا مع العروبة، الإمارات مع سيتي، الفجيرة مع الرمس، وتستكمل الجولة الأحد بمباريات دبا الحصن مع العربي، بينونة مع الذيد، الجزيرة الحمراء مع مصفوت، التعاون مع مسافي، جلف مع فرسان هسبانيا، فيما سيكون الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى.

وتقام مسابقة الدوري في الموسم الجديد من دورين بنظام الذهاب والإياب، وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات المسابقة، ويتأهل بطل ووصيف الدوري بنهاية الموسم إلى دوري المحترفين، فيما يهبط الناديين الحاصلين على المركزين الأخيرين في جدول الترتيب إلى مصاف دوري الثانية بنهاية الدوري.

ويحتفل دوري الأولى في الموسم الحالي، بالمشاركة الأولى لفريقي فريقا فرسان هسبانيا وبينونة بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2021- 2022، في الوقت الذي يتسلح فيه «الرباعي» الإمارات، والعروبة «الهابطين من المحترفين بنهاية الموسم الماضي»، بجانب الفجيرة وحتا، بخبرة اللعب في مواسم ماضية في «دوري المحترفين».

ويدشن دوري الدرجة الأولى مسابقات الهواة للمرة الأولى، عطفاً على التعديلات الواسعة على نظام المسابقات واللوائح في الموسم الجديد، والتي قضت بإلغاء التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد عن الانطلاقة للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009.

وسعت أندية دوري الدرجة الأولى لتعويض غياب التصفيات التمهيدية وكأس الاتحاد عن انطلاق الموسم الجديد، بتكثيف برنامج المباريات الودية في المرحلة الأخيرة للتحضيرات، علاوة على خوض البطولات الودية.

وتضمنت التعديلات على لوائح مسابقة دوري الدرجة الأولى التي يشرف على تنظيمها اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبين اثنين «تحت 23 عاماً»، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب‪.



3 مدافعين يقودون «مخضرمي الأولى»





يقود عبدالله مال الله مدافع التعاون، والمنتقل حديثاً من نادي الإمارات في «الميركاتو الصيفي» الحالي، والذي يستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، قائمة اللاعبين المخضرمين في دوري الأولى بـ 39 عاماً، ليكون ثاني أكبر لاعب مواطن مقيد في قوائم أندية اتحاد الكرة للموسم الحالي -حتى الآن- بعد إسماعيل مطر نجم وقائد الوحدة.

وتنقل مال الله خلال مشواره ما بين المحترفين والأولى، ما بين أندية الإمارات، العين، الوصل، دبي، الفجيرة، عجمان، قبل أن يعود إلى ناديه الأول «الصقور» في موسم 2020- 2021 ويحقق معه إنجاز الصعود للمحترفين، حيث خاض موسماً واحداً، لينتقل بعدها إلى ناديه الحالي التعاون مع بداية موسم 2022- 2023.

وتضم قائمة «مخضرمي الهواة» أسماءً متميزة إلى جانب مال الله، من بينهم داوود علي «38 عاماً» المدافع الحالي لمصفوت والمنتقل من حتا، واللاعب السابق لأندية اتحاد كلباء وشباب الأهلي، بجانب محمود حسن «38 عاماً»، مدافع الرمس والمنتقل من دبا الحصن، حيث لعب سابقاً لأندية النصر والإمارات وحتا والحمرية.

وخلافاً لثلاثي الدفاع، تضم قائمة المخضرمين ثنائي حراسة المرمى أحمد حسين لاعب العربي، وعلي راشد النعيمي لاعب الذيد، وارتبط اسم النعيمي الذي دشن مشواره مع العين وصولاً إلى فريق الرديف موسمي 2003- 2004، و2004- 2005، باسم الذيد على مدار 13 موسماً على التوالي بداية من 2009- 2010 ضمن منافسة دوري الدرجة الأولى«ب».



«دياجو جول» يطارد «هاتريك الهدافين»





فرض البرازيلي دياجو دا سيلفا المهاجم الحالي لفريق الإمارات، اسمه هدافاً لدوري الدرجة الأولى، على مدار موسمين على التوالي، الأول في 2020- 2021 مع «الصقور» برصيد 20 هدفاً، والثاني في الموسم الماضي 201- 2022 مع دبا برصيد 27 هدفاً، وهو يطمح للقب الثالث على التوالي في تجربته الجديدة مع الإمارات في الموسم الحالي 2022- 2023.

وحقق «دياجو جول» الذي ظهر للمرة الأولى في الملاعب المحلية مع دبا في دوري المحترفين موسم 2017-2018، إنجاز الصعود مرتين على التوالي مع الإمارات ودبا بالتزامن مع نيله لقب الهداف في النسختين.

ويخوض المهاجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً، موسمه السادس على التوالي محلياً، بعدما استهل مشواره مع «النواخذة» لموسمين في المحترفين 2017-2018، 2018-2019، قبل أن يلعب بعدها لفريق الإمارات بالدرجة الاولى موسمي 2019-2020 و2020 -2021، ودبا في الموسم الماضي 2021- 2020، ليعود إلى فريق الإمارات من جديد قبل بداية الموسم الحالي.





«ثلاثي الصعود» في واجهة «صراع العقول»





يتصدر ثلاثة مدربين حققوا إنجاز الصعود إلى المحترفين، واجهة مدربي دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي، حيث يتولى التونسي فتحي العبيدي تدريب الإمارات، بعد تجربته الناجحة مع العروبة في الصعود، والمشاركة الأولى في المحترفين، والحمرية، بتعاقده مع طارق الحضيري مدرب البطائح السابق، والذي قاده لإنجاز الصعود في الموسم الماضي. فيما أعاد حتا مدربه السابق المقدوني جوكيكا، والذي يملك بدوره إنجاز الصعود مع الإمارات إلى «المحترفين»، حينما قاده إلى «وصافة» دوري الأولى موسم 2020- 2021.

ويبرز ضمن قائمة مدربي الموسم الجديد اسم محمد سعيد الطنيجي العائد إلى القيادة الفنية للذيد، ضمن قائمة المدربين المواطنين في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي، بوصفه «عميداً» لمدربي الهواة وناديه الحالي والذي يقود للموسم الـ 14 في تاريخه في الدوري.

وتضم قائمة الأسماء المواطنة الى جانب الطنيجي، بدر طبيب مع «التعاون»، محمد الجالبوت مدرب دبا الحصن، والمدرب السابق للعربي في الموسم الماضي، ومعتز عبدالله الذي يقود الجزيرة الحمراء للموسم الثاني على التوالي، وفهد الدبل في القيادة الفنية لمسافي، ومحمد العجماني مدرب سيتي.

وشملت قائمة المدربين، التونسي عبد الحليم الرويمي مدرب الرمس، والجزائري سفيان نشمة مدرب الفجيرة، ومواطنه فؤاد بومضل مع مصفوت، والمغربي بدر الدين الإدريسي مدرب العربي، والصربي بوريس بونجاك في القيادة الفنية للعروبة، والبرازيلي فيرناندو ميراندا مدرب جلف أف سي، والإسباني إينيامي مدرب فرسان هيسبانيا، الصومالي رشيد الشيخ مدرب بينونة.



البرنامج

السبت



حتا - العروبة 17:40

الإمارات - سيتي 17:40

الفجيرة - الرمس 17:40

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الأحد



بينونة - الذيد 17:35

دبا الحصن - العربي 17:40

الجزيرة الحمراء - مصفوت 17:40

التعاون - مسافي 17:40

جلف أف سي - فرسان هسبانيا 17:45