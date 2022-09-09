الشباب «9 من 9»

الرياض (أ ف ب)

واصل الشباب انطلاقته القوية، ولحق بالهلال إلى الصدارة، بفوزه الثالث توالياً، عندما تغلب على ضيفه الطائي 4-صفر على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتناوب على رباعية الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا «27 و70 من ركلة جزاء»، والجابوني آرون بوبيندزا «62 من ركلة جزاء» والبرازيلي كارلوس جونيور «82».

ورفع الشباب رصيده إلى 9 نقاط بفارق الأهداف أمام الهلال حامل اللقب والذي كان تغلب على مضيفه الفتح في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد الطائي الذي تلقى أول خسارة، عند 6 نقاط.

وحقق الوحدة فوزاً ثميناً على ضيفه أبها 1-صفر، سجله المدافع العراقي سعد ناطق بالخطأ في مرماه.

ورفع الوحدة رصيده الى 3 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة ذاتها في المركز الحادي عشر.

وتعادل الخليج وضيفه العدالة سلبا على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وحصد كل فريق نقطته الأولى في الدوري، بعدما خسر كل منهما مباراتيه السابقتين.