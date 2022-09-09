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الرياضي

إيكاردي.. إعارة بـ 750 ألف يورو!

إيكاردي.. إعارة بـ 750 ألف يورو!
9 سبتمبر 2022 09:55

 
باريس (أ ف ب) 

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انتقل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى غلطة سراي التركي معاراً من باريس سان جيرمان بطل فرنسا حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الناديان.
ويخرج إيكاردي «29 عاماً» من باريس بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.
وكان في استقبال اللاعب وعائلته حشد من المشجعين في مطار أتاتورك في إسطنبول، قبل 24 ساعة من إغلاق سوق الانتقالات في تركيا.
وأعلن غلطة سراي في بيان أنه سيدفع 750 ألف يورو من راتب اللاعب السنوي البالغ 6.75 ملايين يورو.
وبعدما انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة من الإنتر الإيطالي في عام 2019، عرف إيكاردي الذي تأسس في برشلونة الإسباني، بدايات قوية ما دفع أدارة نادي العاصمة إلى التعاقد معه نهائياً في عام 2020 مقابل صفقة قدرت حينها بـ 50 مليون يورو.
غير أن علاقته المتوترة مع زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا أثرت كثيراً على مغامرته في سان جيرمان، ليخسر مركزه الأساسي في التشكيلة ويكتفي بفتات الدقائق.
وسجل مهاجم سمبدوريا «2011-2013» والإنتر «2013-2020» السابق 38 هدفاً في 92 مباراة بقميص سان جيرمان في مختلف المسابقات، منها خمسة أهداف فقط في الموسم الماضي.
واحتل غلطة سراي الأكثر تتويجاً في تركيا، المركز الثالث عشر في الدوري الموسم الماضي، في أسوأ ترتيب في تاريخه.

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باريس سان جيرمان
إيكاردي
برشلونة
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