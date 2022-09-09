4. 1 مليار يورو مكاسب «الريال» من بيع النجوم!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أثبت ريال مدريد الإسباني، أن السياسة التي انتهجها منذ بداية «الألفية الثالثة»، فيما يتعلق ببيع النجوم، أتت ثمارها، ونجح النادي من خلالها في أن يربح أكثر من 4. 1 مليار يورو.

وطوال السنوات العشرين الأولى من هذا القرن، لم يكن «الميرنجي» مجرد مشترٍ للنجوم، وإنما كان أيضاً أحد أكثر الأندية تحقيقاً للمكاسب المادية الكبيرة من بيع نجومه، حتى لو كانوا من نوعية النجم الأفذاذ «الجلاكتيكوس»، كما أثبت «الملكي» بما لا يدع مجالاً لأي شك أن إستراتيجيته في بيع النجوم كانت فعالة ومثمرة، وأدرّت الكثير من المال على خزينة النادي.

وإذا كان ريال مدريد اشتهر بأنه من أكثر الأندية شراءً للنجوم بمبالغ كبيرة، مثلما حدث مع الويلزي جاريث بيل «100مليون يورو»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «94 مليون يورو»، والبلجيكي إيدن هازارد «100مليون يورو» وغيرهم، فإنه حقق أيضاً صفقات بيع رائعة من انتقالات بعض نجومه إلى أندية أخرى.

وذكر موقع جول العالمي في تقرير له عن مكاسب «الريال» من صفقات بيع اللاعبين منذ بداية «الألفية الثالثة» أن «البلانكوس» فضل في هذه السنوات الثلاث الأخيرة استثمار أمواله وموارده في شراء لاعبين شباب، يكونوا دعامة أساسية في «ريال المستقبل»، مثلما فعل بشراء البرازيليين فينسيوس جونيور، ورودريجو، وإيدر ميليتاو، والأوروجواياني فالفيردي، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.

ولم يندم الريال أبداً على أي نجم من النجوم الذين باعهم، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، وكاسيميرو، ورافائيل فاران، ومسعود أوزيل، وأنخيل دي ماريا، وجونزالو هيجواين وغيرهم، لأنه كسب من وراء بيعهم الملايين، وأكبر دليل على ذلك أن هناك 10 نجوم باعهم النادي خلال السنوات العشرين الأخيرة، وحصل من وراء بيعهم على أكثر من نصف مليار يورو، كما أتاح بيع هؤلاء النجوم الفرصة لبزوغ نجم لاعبين آخرين لم يأخذوا فرصتهم كاملة، في وجود هؤلاء النجوم، وأكبر مثال على ذلك النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد الريال حالياً، والذي استفاد من رحيل جونزالو هيجواين، كما استفاد أكثر وأكثر من رحيل «الدون» كريستيانو، إذ أصبح حالياً أهم لاعب في الفريق وهدافه ونجمه الأول، وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان دور كريم مؤثراً بشدة في فوز الريال ببطولة الدوري «الليجا»، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم الماضي.

ويتصدر النجوم العشرة في الترتيب، وفقاً لأسعار بيعهم، النجم الأسطورة رونالدو الذي باعه الريال ليوفنتوس الإيطالي، مقابل 117 مليون يورو عام 2018، ليكون «الدون» أغلى لاعب يبيعه النادي على مر تاريخه، بعد أن كان اشتراه من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو عام 2009.

والثاني في الترتيب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي باعه الريال إلى «اليونايتد» عام 2014، مقابل 75 مليون يورو، والثالث كاسيميرو «70 مليون يورو إلى اليونايتد أيضاً هذا العام، رغم أن هذا النجم البرازيلي جاء للريال من ساوباولو في عام 2013، مقابل 6 ملايين يورو فقط!

أما أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر، هم على التوالي: الإسباني ألفارو موراتا «66 مليون يورو إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2017»، والخامس الألماني مسعود أوزيل «47 مليون يورو إلى أرسنال عام 2013»، والسادس الكرواتي ماتيو كوفاسيتش «45 مليون إلى تشيلسي عام 2019»، والسابع المغربي أشرف حكيمي «43 مليون إلى إنتر ميلان الإيطالي»، والثامن البرازيلي روبينيو «43 مليون يورو إلى مانشستر سيتي عام 2008»، والتاسع الفرنسي رافائيل فاران «40 مليون يورو إلى مانشستر يونايتد عام 2021»، وهو من أكثر نجوم الريال تحقيقاً للألقاب، وكان أحد الكوادر المهمة في الفريق «الملكي».

أما العاشر والأخير هو الأرجنتيني جونزالو هيجواين «39 مليون يورو إلى نابولي» عام 2013، وهكذا يكون مجموع ما حصل عليه الريال من بيع هؤلاء النجوم العشر 585 مليون يورو، وهو رقم مذهل على حد وصف موقع جول العالمي.