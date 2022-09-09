السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنس جابر تكتب التاريخ في «فلاشينج ميدوز»

أنس جابر تكتب التاريخ في «فلاشينج ميدوز»
9 سبتمبر 2022 09:33


نيويورك (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
بايدن: إنتاج أشباه الموصلات قضية "أمن قومي"
قائد القوات البرية يبحث التعاون العسكري مع فرنسا وأميركا

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة أفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، حيث ستواجه المصنفة أولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك.
وتغلبت جابر المصنفة خامسة على الفرنسية كارولين جارسيا السابعة عشرة 6-1 و6-3، وشفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 3-6 و6-1 و6-4.
وهذه نتيجة رائعة جديدة لجابر، بعد أن أصبحت أيضاً أول أفريقية تبلغ نهائي ويمبلدون في يوليو.
وسيطرت جابر على جارسيا من البداية حتى النهاية في مباراة من طرف واحد دامت نحو ساعة.
قالت التونسية البالغة 28 عاماً «الشعور رائع، بعد ويمبلدون شعرت بضغط كبير علي، وأنا مرتاحة حقاً للحفاظ على نتائجي».
تابعت ابنة قصر هلال «بدأ موسم الأرضيات الصلبة بشكل سيء نوعاً ما، لكني سعيدة لبلوغ النهائي هنا».
وفي المباراة الثانية، قلبت شفيونتيك تأخرها أمام سابالينكا إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-4 على ملعب أرثر آش، وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان جاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينج ميدوز.
وكانت سابالينكا تبحث عن التأهل لأول نهائي كبير في مسيرتها، بعد خروجها من نصف نهائي ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي، لكن ابنة الرابعة والعشرين تراجعت، مهدرة تقدمها في المجموعة الثالثة.

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
أنس جابر
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©