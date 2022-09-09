أنس جابر تكتب التاريخ في «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (أ ف ب)

أصبحت التونسية أنس جابر أول لاعبة أفريقية تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، حيث ستواجه المصنفة أولى عالمياً البولندية إيجا شفيونتيك.

وتغلبت جابر المصنفة خامسة على الفرنسية كارولين جارسيا السابعة عشرة 6-1 و6-3، وشفيونتيك على البيلاروسية أرينا سابالينكا السادسة 3-6 و6-1 و6-4.

وهذه نتيجة رائعة جديدة لجابر، بعد أن أصبحت أيضاً أول أفريقية تبلغ نهائي ويمبلدون في يوليو.

وسيطرت جابر على جارسيا من البداية حتى النهاية في مباراة من طرف واحد دامت نحو ساعة.

قالت التونسية البالغة 28 عاماً «الشعور رائع، بعد ويمبلدون شعرت بضغط كبير علي، وأنا مرتاحة حقاً للحفاظ على نتائجي».

تابعت ابنة قصر هلال «بدأ موسم الأرضيات الصلبة بشكل سيء نوعاً ما، لكني سعيدة لبلوغ النهائي هنا».

وفي المباراة الثانية، قلبت شفيونتيك تأخرها أمام سابالينكا إلى فوز بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-4 على ملعب أرثر آش، وهذه أول مرة تبلغ فيها حاملة لقب بطولة رولان جاروس مرتين، نهائي بطولة فلاشينج ميدوز.

وكانت سابالينكا تبحث عن التأهل لأول نهائي كبير في مسيرتها، بعد خروجها من نصف نهائي ويمبلدون وفلاشينج ميدوز العام الماضي، لكن ابنة الرابعة والعشرين تراجعت، مهدرة تقدمها في المجموعة الثالثة.