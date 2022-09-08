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بداية مثالية لأرسنال في الدوري الأوروبي

بداية مثالية لأرسنال في الدوري الأوروبي
8 سبتمبر 2022 23:19

زيورخ (د ب أ) 
افتتح أرسنال الإنجليزي مشواره في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على أفضل وجه، عقب فوزه 2 / 1 على مضيفه زيورخ، اليوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، التي شهدت أيضاً تعادل أيندهوفن الهولندي 1 / 1 مع ضيفه بودو جليمت النرويجي.
وتقدم أرسنال عن طريق ماركينيوس في الدقيقة 17، لكن ميرليند كريزيو منح التعادل لمصلحة زيورخ في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أحرز إدوارد نيكيتاه هدف الفوز لأرسنال في الدقيقة 62.
يذكر أن لاعبي الفريقين وقفوا دقيقة صمت حول دائرة المنتصف قبل انطلاق الشوط الثاني، حداداً على وفاة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، فور إعلان نبأ الوفاة رسمياً من قصر بالمورال .
وفي المجموعة الثالثة، عمق لودوجوريتس رازاجراد البلغاري من جراح ضيفه روما الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2 / 1، فيما تغلب ريال بيتيس الإسباني 2 / صفر على مضيفه هلسنكي الفنلندي.
وجاءت جميع أهداف لقاء لودوجوريتس وروما في الشوط الثاني، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا في الدقيقة 72، لكن إلدور شومورودوف أدرك التعادل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 86.
ولم يهنأ روما بتعادله كثيراً، بعدما عاد لودوجوريتس للتقدم من جديد، عقب تسجيل البريطاني جوستافو نوناتو سانتانا الهدف الثاني للفريق البلغاري في الدقيقة 88.
وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من محنة روما، الذي تعرض لهزيمة مذلة صفر / 4 أمام مضيفه أودينيزي في لقائه الأخير بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.
وفي المجموعة الثانية، حقق فناربخشه التركي فوزاً ثميناً 2 / 1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في حين تغلب رين الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه آيك لارناكا القبرصي بنفس المجموعة.
ولم تلعب الأرض مع أصحابها في المجموعة الرابعة، حيث انتزع سانت جيلواز البلجيكي انتصارا ثمينا من ملعب مضيفه يونيون برلين، بعدما تغلب عليه 1 / صفر، في حين فاز سبورتنج براجا البرتغالي 2 / صفر على مضيفه مالمو السويدي بنفس المجموعة.

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