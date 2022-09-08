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الرياضي

جائزة فاطمة بنت مبارك تترقب الفائزين في «النسخة 6»

جائزة فاطمة بنت مبارك تترقب الفائزين في «النسخة 6»
9 سبتمبر 2022 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إتمام عملية التحكيم بعد فرز لجميع الملفات المترشحة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السادسة، التي استمرت ما يزيد على ثلاثة أسابيع، بمشاركة اللجنة التي تتألف من 41 عضواً من نخبة الأسماء العالمية في الرياضة.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها اللجنة، فقد استقبلت الأكاديمية ما يزيد على الـ 300 طلب ترشح على الفئات المختلفة، كما تصدّرت فئة «أفضل رياضية عربية» أعلى رقم للتسجيل بما يزيد على الـ60 طلباً، تليها فئتا «أفضل امرأة إماراتية وفئة أفضل مدربة/ مدرب» بأرقام متقاربة بحدود الـ 100 طلب تسجيل.
وقد استقبلت الجائزة التي تضم عدة فئات أعداداً كبيرة من المترشحات والمترشحين لمختلف الفئات من أكثر من 15 دولة عربية، وكان باب التسجيل قد فتح في يوليو الماضي، وقد شكل عدد المسجلين من كل من الإمارات ومصر والمغرب نصف العدد الإجمالي، وشكل النصف الآخر مترشحات ومترشحين من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المترشحات والمترشحين من الجزائر وتونس ولبنان وسوريا والأردن وغيرها.
يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن هذه الجائزة المستويين الفردي والجماعي في أقسام مختلفة، كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وصاحبات الهمم. 
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700,000 درهم إماراتي. وتسعى الجائزة في كل عام لتكريم شخصية العام الرياضية، وهي الجائزة التي تتنافس فيها الشخصيات الرياضية الذين تتجاوز خبرتهم الرياضية العشرين عاماً، وهذه الفئة تكون على مستوى الوطن العربي.

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية
جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية
رياضة المرأة
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