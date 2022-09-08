الصمت والحداد يخيمان على الرياضة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث

لندن (د ب أ)

شاركت الرياضة في المملكة البريطانية الحداد على وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، التي أعلن عنها قصر بالمورال، اليوم الخميس.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك وملكات بريطانيا حكماً، عن عمر ناهز 96 عاماً، اليوم الخميس، حيث ظلت ملكة للمملكة المتحدة لأكثر من 7 عقود.

وأصبح تشارلز أمير ويلز الآن ملكًا، بعد أن اعتلى العرش فور وفاة والدته.

وذكر القصر في بيان: "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم.

سيبقى الملك والملكة في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدًا".

وتقرر تأجيل منافسات رابطة لاعبي الجولف المحترفين بشكل فوري، بعد ورود نبأ وفاة الملكة، وهو ما ينطبق أيضاً على منافسات سباق ساوثويل للخيل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقبل انطلاق الشوط الثاني من لقاء زيورخ السويسري وضيفه أرسنال الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي، اليوم، وقف اللاعبون دقيقة صمت حول دائرة المنتصف حداداً على وفاة الملكة.

ومن المقرر أن تٌقام مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني في موعدها بالبطولة ذاتها.

وكشف نادي مانشستر يونايتد في بيان: "بعد توجيهات من الاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم، ستقام مباراة الليلة في بطولة الدوري الأوروبي ضد ريال سوسييداد كما هو مخطط لها في ملعب أولد ترافورد".

وأضاف يونايتد: "سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة، مما سيسمح للفريقين وحكام اللقاء وجميع الحاضرين بالتعبير عن احترامهم لصاحبة الجلالة الملكة".

وتابع البيان "سيرتدي كلا الفريقين شارات سوداء وسوف تنكس الأعلام في أولد ترافورد كإشارة على أقصى درجات احترامنا".