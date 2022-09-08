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ثلاثية لخيول الإمارات بمضمار دونكاستر

ثلاثية لخيول الإمارات بمضمار دونكاستر
8 سبتمبر 2022 23:12


محمد حسن (دبي)
واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير البريطانية وحققت ثلاثية رائعة خلال أول أيام سانت ليجر بمضمار دونكاست العريق، جاءت عبر نجمي جودلفين «أديار» و«نيو كينجدوم»، و«كولد كيس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.
وتمكن «أديار» بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، من تحقيق فوز سهل مكتسحاً منافسيه في سباق دونكاستر كونديشنس ستيكس على مسافة 2000 متر في أول مشاركة بعمر الأربع سنوات لابن «فرانكل» الفائز بالديربي الانجليزي وسباق كينج جورج، ولكنه غاب عن السباقات في مطلع الموسم الجاري عقب انتكاسة طفيفة.
ركض «أديار» في مؤخرة المجموعة المكونة من 3 خيول وانتقل بسلاسة فائقة ليعتلي الصدارة عند مشارف ربع الميل الأخير وانفصل بعيداً عن منافسيه محققاً الفوز بفارق يقارب الأربعة أطوال في السباق الممتد 10 فيرلونج.
وأكمل الثلاثية الإماراتية «كولد كيس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، الذي اقتنص فوزاً مثيراً في سباق ويزربيس ساينتفيك ستيكس لخيول السنتين، لمسافة 1300 متر.
وتمكن ابن الفحل «شوكيسينج» أضاف الفوز الثاني لمسيرته ضمن خمس مشاركات بعد أن تفوق في الصراع الثنائي في آخر الأمتار على «ألفا كابشر» بفارق رأس قصير.

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