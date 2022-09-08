الهاشمي: شركاؤنا جزء من إنجازاتنا ودورهم يتعاظم في الفترة المقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو خلال لقائه بالرعاة والشركاء الاستراتيجيين للاتحاد، دورهم الكبير في تحقيق رؤية الاتحاد وإنجاح برامجه وأنشطته وبطولاته المحلية والقارية والعالمية، وتقديم الدعم للمنتخب الوطني في مشاركاته الخارجية والذي كان له بالغ الأثر في الوصول بأبناء وبنات الوطن إلى منصات التتويج العالمية.

حضر اللقاء الذي عقد عن بُعد عبر برنامج الاتصال المرئي إلى جانب رئيس الاتحاد، كل من محمد سالم الظاهري نائب الرئيس، وفهد علي الشامسي الأمين العام، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة والشريكة للاتحاد.

استهل رئيس الاتحاد الاجتماع بكلمة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على دعمهما غير المحدود لرياضة الجو جيتسو وممارسيها، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة يمثل الركيزة الأساسية للوصول بـ «جو جيتسو الإمارات» إلى أعلى المراتب وتصدر المشهد العالمي للعبة.

ووصف الهاشمي الرعاة والمؤسسات الداعمة بأنهم شركاء الاتحاد في كل إنجاز، لافتاً إلى أن أهم ركائز نمو رياضة الجو جيتسو وتطورها هو العلاقة الوثيقة للاتحاد مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، قائلاً: «نجحنا في توحيد الرؤى والأهداف التي تصب في مصلحة تطوير الرياضة، وإنتاج جيل من الأبطال أصبح معتاداً على صعود منصات التتويج العالمية».

وأكّد أن المكاسب التي حققها اتحاد الجو جيتسو خلال العقد الأخير على صعيد تنظيم كبرى البطولات والمسابقات، وترسيخ موقع أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة، شكّلت مرحلة مضيئة عنوانها العريض هو «أبوظبي أكبر مطور للجو جيتسو على مستوى العالم»، وأنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة من الريادة والتفوق والإنجازات بحثاً عن الرقم واحد عالمياً من خلال جيل مبدع من الأبناء والبنات يستعد حاليا لخوض العديد من البطولات العالمية والقارية خلال الأشهر المقبلة.

وقال: «شركاء نجاحنا من الرعاة والمؤسسات كانوا على الدوام من أكبر الداعمين لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا، انطلاقاً من قناعتهم بأهمية مشروعنا الذي يستهدف المساهمة في بناء الأجيال القوية للوطن، وحرصهم على توفير أفضل بيئة تنافسية لهم، لتمكينهم من التألق في المحافل الدولية، والمرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الدعم والتنسيق إلى أبعد الحدود، لا سيما أن المنتخب الوطني مقبل على المشاركة في 10 بطولات عالمية خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن المعسكرات الداخلية والخارجية المتصلة بها، وتلك المشاركات تمثل الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة وتتطلب كل الدعم وتضافر كافة الجهود بين الاتحاد والشركاء والرعاة.

من ناحيتها أشادت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بالإنجازات المشّرفة التي يحققها أبناء وبنات الإمارات في ساحات الجو جيتسو العالمية، مؤكدة أن بنك أبوظبي الأول فخور بالشراكة مع الاتحاد التي تدخل عامها الثاني قريباً، وسيقدم كل الدعم له في خططه المستقبلية للارتقاء بالرياضة، وتمكين الأبطال من تعزيز رصيدهم من الإنجازات خصوصا في المرحلة القادمة».

بدورها قالت فتون المزروعي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول إن البنك حريص على تقديم الدعم لأبناء الإمارات لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، ويسعده أن يكون شريكاً للاتحاد في صياغة قصة نجاح ملهمة للجميع، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجو جيتسو.

أجندة الفعاليات

قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تُمثل شراكتنا مع الاتحاد الإمارات محطة محورية في مسيرة عملنا المجتمعي لتنمية القدرات والمهارات، وترسيخ مكانة أبوظبي حاضنة للرياضيين والرياضات العالمية. وسنحرص على إدراج بطولات الاتحاد ضمن أجندة أبوظبي للفعاليات في إطار ترويجنا للإمارة، وريادتها على صعيد رياضة الجو جيتسو من جهة أخرى».

وأكّد محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام للخدمات المساندة لدى هيئة الهلال الأحمر أن إنجازات أبناء وبنات الإمارات على صعيد رياضة الجو جيتسو مصدر فخرٍ واعتزاز للجميع، وأن الهلال الأحمر الإماراتي ملتزم بتطوير شراكته مع الإتحاد في المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الطموحات المرجوة.