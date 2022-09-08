الجولة الثانية لـ«دوري أدنوك».. صراع النجوم

معتصم عبدالله (دبي)



عزز استمرار الانتقالات النوعية للاعبين بضم الشارقة للدولي البوسني ميرالم بيانيتش المنتقل من صفوف برشلونة، والدولي السنغالي أوبا نجيت الجناح الأيسر لنادي بني ياس القادم من ميتز الفرنسي، بجانب المهاجم الأرجنتيني توماس تشانكالاي خامس أجانب الوصل، من القيمة السوقية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل الانطلاقة المرتقبة للجولة الثانية للدوري. وتتجدد إثارة «صراع النجوم» في دوري أدنوك للمحترفين مع انطلاقة الجولة الثانية اليوم بإقامة أربع مباريات تجمع خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الشارقة وبني ياس، دبا وشباب الأهلي، وتستكمل غداً بمباريات العين والظفرة، النصر وعجمان، الوحدة واتحاد كلباء.

وتتركز الأنظار في انطلاقة الجولة الثانية على «رباعي العلامة الكاملة» في ضربة البداية، ممثلين في البطائح المنتشي بفوز الجولة الأولى على اتحاد كلباء 2-0، حينما يستقبل ضيفه الوصل، ويأمل «أصحاب الأرض» في ان يكونوا الفريق الأول الذي ينجح في تحقيق الفوز في أول مباراتين بـ«دوري المحترفين».

وفي المباراة الثانية، يحل الجزيرة الذي استهل مشواره بتخطي دبا بثنائية نظيفة، ضيفاً على خورفكان الذي خسر مباراته الأولى أمام بني ياس 0-1، ويعزز تاريخ المواجهات الست السابقة بين الفريقين في الدوري من عوامل الإثارة المطلوبة عطفاً على غياب نتيجة التعادل في المواجهات السابقة التي شهدت فوز الجزيرة في 4 مقابل انتصارين لخورفكان.

ويلتقي في مواجهة «قمة الجولة» الشارقة بضيفه بني ياس على ملعب «الملك» بالإمارة الباسمة، بعدما شهدت الجولة الأولى فوز «الملك» على الفرسان 2-0، وتخطي «السماوي» خورفكان بهدف، وتجمع الرغبة في تحقيق الفوز في أول مباراتين في الدوري للمرة الرابعة الفريقين معاً، حيث حافظ الشارقة في المواسم الثلاث الماضية على البداية المثالية بالفوز في أول مباراتين، في الوقت الذي حقق فيه بني ياس الفوز في أول جولتين ثلاث مرات مواسم 2010- 2011، 2015- 2016، 2020- 2021.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن التوقيت ذاته دبا وشباب الأهلي في افتتاح الملعب الجديد لـ«النواخذة» حيث يطمح الفريقان إلى تعويض البداية السلبية في جولة الافتتاح، ويحمل الملعب الجديد لـ«دبا» الرقم 22 في تاريخ الاستادات التي استضافت مباريات «دوري المحترفين».

المعقل الصعب!

يتواجه الشارقة وبني ياس ضمن مباريات الجولة الثانية في ملعب الشارقة أو كما يطلق عليه محبوه «المعقل الصعب». هذا المسمى الذي يحضر في تاريخ مواجهات الفريقين بقوة، حيث لم يتمكن بني ياس من تحقيق أي فوز في ملعب الشارقة منذ يناير 2012 عندما فاز بنتيجة 2-1 في الجولة 11 بالموسم الذي صادف هبوط الشارقة. ومن بعدها، تواجه الفريقان 8 مرات وفاز الشارقة في 5 بينما حضر التعادل 3 مرات. وسجل فيها الشارقة 16 هدفاً واستقبل 5 أهداف فقط.

تحدي الخور!

يمثّل نادي خورفكان منذ صعوده في موسم 2019/2020 صداعاً كبيراً للجزيرة في كل موسم! وخلال المواسم الثلاثة السابقة وعلى مدى 6 مباريات لم يتمكن الجزيرة من الفوز ذهاباً وإياباً في أي موسم.

بل تقاسم الفريقان الانتصارات بثلاثة لكل فريق وفاز خورفكان في ملعب الجزيرة بنتيجة 1-0 في موسم 19/20 ثم فاز عليه في ملعبه بخورفكان بنتيجة كبيرة قوامها 3-0 في موسم 20/21 الذي حقق فيه الجزيرة اللقب. وفي الموسم الماضي، كرر الفوز على الجزيرة في خورفكان بنتيجة 2-1. أي أن الجزيرة لم ينتصر على خورفكان في ملعبه آخر موسمين.