حلة جديدة لماراثون أدنوك أبوظبي في نسخة 2022

مصطفى الديب (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن المسار الجديد لماراثون أدنوك أبوظبي بنسخته الرابعة 17 ديسمبر القادم، والذي يمر بمجموعةٍ من أبرز معالم العاصمة أبوظبي على امتداد 42.2 كيلومتر، في ظل توقعاتٍ بمشاركة قياسية للمتسابقين، حيث سيتنافس نحو 20 ألف متسابق ضمن المسار الجديد.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر مركز أدنوك للأعمال، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الدكتور سيف سلطان الناصري مدير دائرة الموارد البشرية في أدنوك، المقدم محمد الخاطري ممثل شرطة أبوظبي، المهندس حمد العفيفي مدير إدارة الحركة المرورية في مركز النقل المتكامل، لوكا أونوفريو ممثل شركة آر سي اس للرياضة والفعاليات، وعدد من ممثلي رعاة الحدث ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن ينطلق الماراثون الذي يبلغ مجموع جوائزه المالية 303 آلاف دولار من أمام المقر الرئيسي لأدنوك، ليمر بعدها بمجموعةٍ من أشهر معالم المدينة، من ديوان ولي العهد وقصر البطين وجامع الشيخ زايد الكبير، مروراً بقصر الحصن والمركز التجاري العالمي أبوظبي، ووصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي سيحتضن قرية السباق.

أما المشاركون في السباقات الأقصر مسافة في ماراثون أدنوك أبوظبي، فسيخوضون السباق من أمام نيشن تاورز مول على كورنيش أبوظبي وصولاً إلى شارع المرسى، فيما تُختتم منافسات ماراثون لمسافة 10 كيلومترات عند مجمع أدنوك.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن قميص سباق ماراثون أدنوك أبوظبي، بخصائص عالية الجودة من شركة نايكي، العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم، حيث يحصل المشاركون والعداؤون على قمصان الماراثون بصفة مجانية مقدمة من علامة نايكي.

كما تمت الإشارة في المؤتمر الصحفي إلى الفعاليات المجتمعية السنوية لماراثون، التي تضم سباقي الماراثون وماراثون التتابع، بمسارات متنوعة وممتعة تتراوح بين 2.5 و5 و10 كيلومترات، فضلاً عن مجموعة من الإضافات الجديدة التي جاءت انسجاماً مع مقترحات المشاركين في استبيان «صوتكم يهمُّنا».

وتعليقاً على مواصلة ماراثون أدنوك أبوظبي نجاحاته ووصوله إلى النسخة الرابعة هذا العام، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «حرصنا على إضافة تعديلات جديدة على نظام الماراثون بناءً على استبيان شامل لآراء مختلف المشاركين لضمان تنظيم فعالية استثنائية واستمراراً للنجاح والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة، حيث باتت من أبرز الفعاليات على أجندة دولة الإمارات الرياضية ومدينة أبوظبي على وجه خاص. وكلنا ثقة بأن هذه الإجراءات ستثمر عن نسخة متميزة تلبّي تطلعات مختلف أفراد المجتمع كما عوّدناهم دائماً».

بدورهم، أكّد مسؤولون من شرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل على مزايا المسار الجديد، بينما سلط رئيس الفعاليات الكبرى في ار سي اس سبورتس، أند إيفنتس لوكا أونوفريو، الضوء على التحسينات الجديدة على السباق، بما ذلك السلسلة الجديدة كُلياً من السباقات، التي توفر فرصاً مثالية للتدريب وتؤكد على أهمية دمج الأنشطة الرياضية في روتين الحياة اليومية لتعزيز الحسّ الرياضي المجتمعي.

الجدير ذكره أن السباق الأول ضمن سلسلة ثلاثة سباقات مجتمعية مفتوحة أمام المشاركين من جميع الأعمار والجنسيات، قد انطلق 3 سبتمبر الجاري داخل ياس مول أبوظبي، وشمل ثلاثة سباقات لمسافات 1 و3 و5 كيلومترات، على أن يستضيف استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الجولة الثانية بتاريخ 8 أكتوبر المقبل، والتي سيخوضها المتسابقون في الهواء الطلق ضمن ثلاثة سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات.

بينما تُقام الجولة الثالثة والأخيرة من سلسلة السباقات المجتمعية يوم 5 نوفمبر القادم، قبل ما يزيد على شهر من انطلاق ماراثون أدنوك أبوظبي، حيث توفر فرصة المشاركة في ثلاث سباقات لمسافات 3 و5 و10 كيلومترات، إلى جانب إمكانية المشاركة في سباق نصف الماراثون لمسافة 21.09 كيلومتر في حلبة مرسى ياس الشهيرة.

ومن جانبه، قال الدكتور سيف سلطان الناصري، مدير دائرة الموارد البشرية في أدنوك، قُبيل الكشف عن القميص الرسمي للماراثون والمخصص لإمارة أبوظبي من تصميم شركة نايكي، الراعي الرئيسي للفعالية: «نترقّب نسخة رفيعة المستوى بفضل التعديلات الجديدة التي تم إجراؤها، وسيكون المشاركون من مختلف المجتمعات في أبوظبي وسائر دولة الإمارات على موعد مع تجربة ماراثون جديدة قل نظيرها».

واختتم بقوله: «نمضي بحماس وثقة نحو النسخة المرتقبة من ماراثون أدنوك أبوظبي في ديسمبر المقبل بفضل حرصنا على استبيان آراء وملاحظات جميع المجتمعات المعنية لضمان توفير تجربةٍ استثنائية للمجتمع المحلي وجميع المشاركين، المتوقع وصول عددهم إلى 20 ألف متسابق».

خصم 10%

يمكن التسجيل للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي 2022 والسباقات المرافقة له، بالإضافة إلى الفعاليتين المتبقيتين ضمن سلسلة السباقات الجديدة، من خلال الموقع الرسمي: https://www.adnocabudhabimarathon.com.

تبدأ الأسعار من 50 درهماً، مع خصم يصل إلى نسبة %10 للمشاركين الذين يُسجّلون قبل 30 سبتمبر.

%65

من المتوقع أن تستقطب نُسخة هذا العام من السباق باعتباره الماراثون الكامل الوحيد في دولة الإمارات، أكثر من 20 ألف مشارك. مما يشكل زيادة بنسبة %65 عن نسخة العام الماضي، والتي شهدت مشاركة أكثر من 12 ألف متسابق من مختلف الأعمار والفئات، بالإضافة إلى نخبة من الرياضيين العالميين.