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الرياضي

الجزيري: الشراكة مع «الوطنية للسلة الأميركية» تؤكد مكانة أبوظبي

الجزيري: الشراكة مع «الوطنية للسلة الأميركية» تؤكد مكانة أبوظبي
9 سبتمبر 2022 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة، أن أبوظبي تنظم بطولات رياضية عالمية على مدار العام، مشدداً على أن الشراكة متعددة المحاور مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ستؤكد مكانة أبوظبي كشريك مفضل لأهم الفعاليات الدولية في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال: تندرج هذه الشراكة ضمن استراتيجيتنا الطموحة للسياحة الرياضية، حيث تستقطب مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022، أنظار العالم إلى عاصمتنا خلال شهر أكتوبر المقبل، نظراً للشعبية الكبيرة لهذه اللعبة. وهي الشراكة التي تمتد آثارها الإيجابية إلى العديد من القطاعات الحيوية، عن طريق رفع معدلات الإنفاق السياحي، ومستويات الإشغال الفندقي، وأنشطة شركات الطيران ومنشآت الضيافة ومراكز التسوق والمدن الترفيهية، مع توفير المزيد من فرص العمل.

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وأضاف مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة: تعكس إقامة هذه المباريات للمرة الأولى في المنطقة حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة كوجهة متميزة، وتزودنا بمنصة لتسليط الضوء على أفضل ما تقدمه أبوظبي من معالم وتجارب ثقافية وترفيهية ورياضية فريدة. وقال الجزيري: تلقى الفعاليات المرتقبة ترحيباً كبيراً من جمهور دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الإمارات والمنطقة، حيث نفدت تذاكر مباراتي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس المقرر إقامتهما يومي 6 و8 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، في غضون ساعات قليلة من طرحها.
وينتظر الجمهورَ برنامج حافل من التجارب المصاحبة على مدار أسبوعٍ كامل يشهد جدولاً متنوعاً من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية.
وواصل: تتضمن اتفاقيتنا الاستراتيجية الممتدة لعدة أعوام تنظيم مباراتين تمهيديتين بين أشهر فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سنوياً، والتي تبدأ بمواجهتين بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، بالتزامن مع إقامة أنشطة وتجارب تفاعلية ومنطقة للجمهور بمشاركة عدد من الأساطير الحاليين والمُعتزلين، ومن بينهم شاكيل أونيل. وقال: تساهم الشراكة بين الرابطة الوطنية ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في تعزيز انتشار كرة السلة وزيادة نسبة ممارستها في الإمارات، إذ يشهد هذا التعاون تدشين دوري الناشئين «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، إلى جانب تنظيم العديد من البرامج والمبادرات الأخرى التي تتماشى مع اهتمامات هواة الرياضة وكرة السلة بصفة خاصة.
وتعتبر مشاهدة النجوم العالميين في مباريات حية، والتواصل المباشر معهم، والمنافسة في بطولة تحمل شعار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مصدراً لإلهام الناشئين والناشئات.
وتابع مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة: تفتح اتفاقيتنا مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية آفاقاً واسعة لاكتشاف المواهب وصقل مهاراتها من خلال برامج الرابطة المتعددة لتطوير اللاعبين الناشئين، بما في ذلك دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي» الذي أشرنا إليه سابقاً.
وقد انضم 5 لاعبين من الإمارات، ضمن 220 لاعباً ولاعبة من منطقة الشرق الأوسط، إلى برنامج «كرة السلة بلا حدود»، والذي يهدف إلى تطوير المواهب الواعدة خارج أميركا.

دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
كرة السلة الأميركية الدولية
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