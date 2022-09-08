«الملاكمة» يوقع اتفاقية لتبادل الخبرات مع صربيا

أبوظبي (وام)

وقع الاتحادان الإماراتي والصربي للملاكمة اتفاقية تعاون، بهدف تبادل الخبرات والمعسكرات والمشاركة في البطولات، وتوسيع نطاق الشراكة في الفترة المقبلة على كافة المستويات، والارتقاء بمستوى اللعبة في كل من البلدين.

ووقع على الاتفاقية أنس العتيبة رئيس اتحاد الملاكمة، ونظيره الصربي نيناد بروفوكانين، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين الإمارات وصربيا، لخدمة المجال الرياضي والارتقاء بمستوى الملاكمين في كل من البلدين، عن طريق معسكرات الإعداد المشتركة بين ملاكمي الدولتين، ومشاركة المنتخبين الإماراتي والصربي في البطولات الدولية التي تنظمها كل منهما، وتبادل الخبرات على الصعد كافة.

وقال أنس العتيبة: «الاتفاقية تهدف لخدمة الملاكمين وإتاحة الفرصة أمامهم لممارسة هذه الرياضة في أجواء مشجعة من خلال الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين البلدين والخبرة الهائلة لصربيا في هذه الرياضة». وأشار إلى أن المنتخب سيسافر إلى صربيا في منتصف نوفمبر المقبل لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين، ويتبعه معسكر تدريبي للمنتخب الصربي في الإمارات، على أن تشهد الفترة المقبلة بطولة كبيرة يشارك فيها الفريقان. وأكد العتيبة أن الاتفاقية تتضمن أيضاً توفير فرص إقامة دورات صقل وتأهيل للحكام والمدربين. وقال: «التعاون مع المميزين أساس النجاح.. ونتطلع دائماً للاستفادة من تجارب الآخرين، وهو ما ظهرت نتائجه على مدار السنوات الماضية من خلال حصد الميداليات في البطولات القارية والعالمية، ومن خلال هذه الاتفاقية اليوم نسعى لتحقيق المزيد من النجاح على كافة المستويات».

وأعرب نيناد بروفوكانين رئيس الاتحاد الصربي للعبة، عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تتيح فرصة جيدة للتعاون مع الاتحاد الإماراتي وتبلور علاقات الصداقة بين البلدين من خلال عمل مشترك ومثمر في مجال الرياضة بما يخدم اللعبة.