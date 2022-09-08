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ميرة الشحي تهدي الإمارات الميدالية الأولى في «عربية السباحة»

ميرة الشحي تهدي الإمارات الميدالية الأولى في «عربية السباحة»
9 سبتمبر 2022 02:51

دبي (وام)

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 أحرزت ميرة عبدالله الشحي سباحة منتخبنا الوطني، المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفراشة تحت 15 سنة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية، والمقامة حالياً بالقاهرة. وحصدت ميرة الشحي، أول ميدالية لمنتخبنا الوطني في البطولة، التي تستمر حتى 14 سبتمبر الجاري. وتشارك ميرة الشحي برفقة زميلتها سارة عكاشة في منافسات فئة الفتيات، فيما يمثل 6 سباحين منتخب الإمارات في فئة الشباب. ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في البطولة عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في اتحاد السباحة، وتضم البعثة المدربين مروان حافظ وطلال العلي. ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة غداً مع انتهاء منافسات السباحة، وبعدها تبدأ منافسات كرة الماء والغوص، والتي يغيب عنها منتخبنا. 
 وأكد المدرب مروان حافظ أن تحقيق ميرة الشحي لأول ميدالية عربية جاء بعد مجهود كبير ومنافسة قوية، مشيراً إلى أن هذه الميدالية ستحفزها على الاستمرار في التدريب والظهور بشكل أفضل في البطولات المقبلة.

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