سعيد بن طحنون يترأس اجتماع «الكانوي والرافتيج»

العين (الاتحاد)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد الكانوي والرافتنج، الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة بحضور أعضاء الاتحاد، والذي تم خلاله بحث خطط العمل والمستجدات، لدعم جهود الارتقاء بهذه الرياضة وتحفيز شباب الوطن للتفوق فيها.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول، أطلع معاليه عن مخرجات الاجتماع الثاني المقام في شهر يوليو والإنجازات تم الوصول إليها، كما ناقش معاليه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها اعتماد ترشيح خولة الحمادي لعضوية مجلس الإدارة، وترشيح حمد المنصوري لعضوية اللجنة البارالمبية الإماراتية، وكذلك اعتماد الشعار والهوية البصرية للاتحاد.

وأثنى معاليه على مشاركة منتخبنا في بطولات الرافتنج العالمية في البوسنة، وصيد السمك بالكياك في السويد بمشاركة 18 دولة، وفي بطولة العالم للسرعة التي أقيمت في المجر بمشاركة 66 دولة.

وأشاد معاليه بالدعم الذي قدمته سفارة الدولة في المجر، حيث استقبل سعود الشامسي سفير الدولة المنتخب بمقر السفارة. وأكد معاليه على ضرورة السعي في الإعداد للبطولات المحلية والتنسيق مع الشركاء والمختصين في هذه الرياضة ودعمها، وتعزيز التعاون مع اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، مما يتيح للاتحاد تنمية المواهب من الطلبة فنياً وبدنياً وزرع الرغبة لديهم لتحقيق الإنجاز، بهدف تعزيز الإبداع وتطوير الفكر الرياضي لديهم.