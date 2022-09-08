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«الأبيض» يواجه الأرجنتين في أبوظبي

«الأبيض» يواجه الأرجنتين في أبوظبي
8 سبتمبر 2022 19:39

دبي (الاتحاد)
وضعت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة، تصوراً واضحاً للمنتخب الوطني الأول استعداداً للمشاركة في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة، وأبرزها دورة كأس الخليج العربي المقررة في شهر يناير المقبل، وبطولة اتحاد غرب آسيا للرجال شهر مارس، إلى جانب نهائيات كأس آسيا 2023.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأول برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس اللجنة، وبحضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبدالله سالم بن طوق عضوي اللجنة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، حسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.
واعتمدت اللجنة برنامج إعداد المنتخب الوطني الأول لبطولات خليجي 25 وغرب آسيا، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي من المقرر الإعلان عن مكان وموعد إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث أكدت اللجنة أن جميع المشاركات والمعسكرات والمباريات التي سيخوضها المنتخب، تأتي بهدف التحضير الأمثل للبطولة القارية وكأس آسيا، التي تعد الهدف الأساسي لاتحاد كرة القدم، بالإضافة إلى بطولتي الخليج وغرب آسيا.
وسينطلق برنامج إعداد الأبيض بدءاً من شهر سبتمبر الحالي بإقامة معسكر خارجي في النمسا، من 17 إلى 27 يخوض فيه المنتخب مباراتين وديتين الأولى مع منتخب بارجواي يوم 23 والثانية مع منتخب فنزويلا يوم 27، فيما ستكون المحطة الثانية بمعسكر داخلي في العاصمة أبوظبي من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، وسيخوض خلاله المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين يوم 16 ومنتخب كازاخستان يوم 19 نوفمبر.
ويدخل المنتخب من 26 ديسمبر المقبل إلى 6 يناير 2023 معسكراً تحضيرياً لبطولة خليجي 25، التي ستقام للفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، بعدها سيكون هناك معسكر آخر تأهباً لبطولة غرب آسيا، وذلك للفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023، فيما سيكون هناك تجمع خلال فترة الصيف من 28 مايو إلى 15 يونيو استعداداً لكأس آسيا.
ووضعت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة رودولفو أروابارينا عدة سيناريوهات في حال حدوث أي مستجدات خاصة بالروزنامة ومواعيد البطولات.
وفي إطار الخطة المستقبلية لتطوير قطاع المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية اتحاد الكرة 2038، تم تعيين الهولندي مارسيل لوكاسين مديراً فنياً لاتحاد الكرة، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها من خلال عمله في الاتحادين الهولندي والألماني لكرة القدم ونادي أرسنال الإنجليزي ونادي النصر ونادي هوفنهام الألماني، إلى جانب عمله كخبير في الاتحاد الأوروبي، كما تم تعيين مواطنه تاكو فان دي فيلدي مديراً لإدارة الشؤون الفنية والمنتخبات.
واستعرض الاجتماع أيضاً آخر التحضيرات المتعلقة بمشاركة منتخبنا للشباب، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في قرغيزستان الشهر الجاري، وكذلك برنامج إعداد منتخب الناشئين للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا المقررة في جاكرتا بشهر أكتوبر المقبل، كما تم استعراض واعتماد برنامج المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر الجاري، والذي سيشهد إقامة تجمع داخلي وخوض مباراتين وديتين أمام أحد المنتخبات الخليجية، وذلك بالتزامن مع أيام الفيفا.

 

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