الزمالك يتحدى الهلال على كأس لوسيل

الدوحة (د ب أ)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء غدٍ نحو استاد لوسيل، أحد استادات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، حيث يحتضن مواجهة كأس سوبر لوسيل المرتقبة بين الزمالك المصري والهلال السعودي.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، قد أعلنت في أول أغسطس الماضي أن استاد لوسيل سيحتضن مباراة "كأس سوبر لوسيل" بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.

ويعد استاد لوسيل أكبر الاستادات الثمانية المستضيفة لنهائيات مونديال 2022، ويسع أكثر من 80 ألف مشجع، ويبتعد 15 كيلومترا فقط إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة.

وينتظر أن تشهد مباراة الزمالك والهلال حماساً جماهيرياً كبيراً، حيث تحمل أهمية كبيرة من الناحية الرياضية، في ظل سجل مواجهات الزمالك والهلال، وكذلك لكونها بمثابة مرحلة نهائية في التحضيرات الاستعدادية والتجريبية لكافة العمليات التشغيلية قبل المونديال الأول في العالم العربي والشرق الأوسط.

وسيحصل الفائز في مباراة الغد على جائزة قيمتها مليون ونصف مليون دولار، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

وتعد مباراة الغد هي السادسة التي تجمع بين الزمالك والهلال السعودي، وقد حقق الزمالك ثلاثة لانتصارات مقابل انتصار وحيد للهلال وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

ويتسلح الهلال، الذي يدربه الأرجنتيني رامون دياز، في مباراة الغد بالجاهزية، حيث خاض ثلاث مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من الدوري السعودي، وحقق الفوز باللقاءات الثلاثة حيث تغلب على الخليج 2 / صفر والفيحاء 2 / صفر وكذلك على الفتح 1 / صفر يوم الأحد الماضي.

أما الزمالك، فقد خاض آخر مباراة سابقة له يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وخسرها أمام إيسترن كومباني 1 / 2 .

لكن الزمالك، الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوسفالدو فيريرا، يتسلح بمعنويات هائلة بعد أن نجح في حسم احتفاظه بلقب الدوري المصري الممتاز قبل جولات من النهاية، وتوج به للمرة الـ 14 في تاريخه.