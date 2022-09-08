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الرياضي

ريتشارلسون عن هدفي مارسيليا: أحد أفضل أيام حياتي

ريتشارلسون عن هدفي مارسيليا: أحد أفضل أيام حياتي
8 سبتمبر 2022 19:31

لندن (د ب أ/ ستاتس بيرفورم) 

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وصف النجم البرازيلي ريتشارلسون، مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بواحد من أفضل أيام حياته، وذلك بعدما سجل أول هدفين له مع فريقه توتنهام الإنجليزي في شباك مارسيليا الفرنسي في المباراة التي انتهت 2 / صفر أمس الأربعاء.
وافتتح الدولي البرازيلي التسجيل في الدقيقة 76، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بعدما تم طرد شانسيل مبيمبا لاعب مارسيليا.
وبعد خمس دقائق سجل ريتشارلسون، القادم من إيفرتون في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، الهدف الثاني، لينجح فريقه في تحقيق الفوز في أول مباراة له بالبطولة للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بها.
وقال اللاعب البرازيلي عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام": "بعدما سمعت نشيد دوري الأبطال بدأت بالابتسام، كان هذا حلماً حينما كنت طفلاً"، كما أرفق منشوره بصورة له مع والده في سنوات الطفولة والشباب.
وأضاف: "أن أتواجد هنا واستمع للنشيد وألعب المباراة، لقد كان أمرا عاطفيا بالنسبة لي، وتمت مكافأتي بتسجيل هدفين لمساعدة زملائي".
وتابع النجم البرازيلي: "الفريق بأكمله ساعدني كثيراً، أنا سعيد للغاية هذا يوم من أفضل أيام حياتي بتواجد والدي وعائلتي في الملعب هنا".
وأوضح: "كان والدي هنا في الملعب، لقد كان إلى جانبي طوال مسيرتي وساعدني كثيراً على تحويل أحلامي إلى حقيقة".
وفاز توتنهام على مارسيليا /2 صفر، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة والتي تضم أيضاً فريقا آينتراخت فرانكفورت الألماني وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

توتنهام
إيفرتون
دوري أبطال أوروبا
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