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الرياضي

تبديل المحرك يضع هاميلتون في دائرة العقاب

تبديل المحرك يضع هاميلتون في دائرة العقاب
8 سبتمبر 2022 19:12

منزا (أ ف ب) 
سينال سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا1 سبع مرات، عقوبة التراجع عند خط انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأحد، جراء قرار فريقه تبديل محرك سيارته متخطياً العدد القانوني المسموح به، حسب ما أعلنت الخميس الحظيرة الألمانية.
وقال متحدث باسم الفريق: "سنقوم بتزويد السيارة بالمجموعة الدافعة الرابعة هذا الموسم في عطلة نهاية الأسبوع الحالي للويس، ليتخطى عدد المحركات المسموح به كحد أقصى في موسم واحد (3).
وتابع مؤكداً أن قيام مرسيدس بهذه الخطوة سيتأتى عنها "عقوبة عند خط الانطلاق" لم تحدد بعد، ولكن من الممكن أن تجبر البريطاني على الانطلاق من قاع الترتيب في منافسات المرحلة السادسة عشرة من البطولة العالمية.
وتضرر محرك سيارة "السير" هاميلتون خلال الجولة الماضية على حلبة سبا-فرانكورشان البلجيكية، عقب حادث تصادم مع المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (ألبين) في اللفة الأولى، ما أجبر البريطاني على الانسحاب.
وأكد الصانع الألماني أن "على الرغم من أننا نعمل دائماً من أجل استعادة المجموعة الدافعة الثالثة التي تضررت في سبا، إلا أن هذه المجموعة لا يمكن استخدامها في عطلة نهاية هذا الأسبوع".
ويحتل هاميلتون الذي ما زال يسعى لتحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم، المركز السادس في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 162 نقطة عن المتصدر سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم الحالي، قبل 7 جوائز كبرى من النهاية (310 نقاط).

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