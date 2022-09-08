الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

قلق فرنسي والسبب بوجبا وبنزيمة

قلق فرنسي والسبب بوجبا وبنزيمة
8 سبتمبر 2022 19:07

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
قال هوجو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا لكرة القدم، إن الإصابتين اللتين تعرض لهما كل من بول بوجبا وكريم بنزيمة، تثير قلق منتخب «الديوك» قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم.
وربما يفتقد منتخب فرنسا، الذي يتطلع للدفاع عن لقب المونديال الذي تُوج به في النسخة الماضية للبطولة بروسيا عام 2018، خدمات نجمه بول بوجبا في كأس العالم بقطر، الذي ينطلق في 20 نوفمبر القادم، بعدما اضطر للخضوع لجراحة في الركبة هذا الأسبوع.
واختار بوجبا في البداية علاج إصابة في الغضروف المفصلي الجانبي في ركبته اليمنى بعيداً عن الجراحة، لكن الطبيب روبرتو روسي أعلن منذ ذلك الحين أن هذا الخيار "تسبب في تفاقم الإصابة، ليثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركته في المونديال.
كما تشعر الجماهير الفرنسية بالقلق أيضا، عقب إصابة كريم بنزيمة، خلال فوز فريقه ريال مدريد الإسباني 3 / صفر على مضيفه سيلتيك جلاسكو الاسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، رغم أنها ليست خطيرة.
وفي حديثه عقب مشاركته خلال فوز توتنهام 2 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في دوري الأبطال أمس الأربعاء، صرح لوريس: "أكثر ما يقلقني هو الإصابات الضئيلة التي تؤثر على أدائهما البدني".
وأضاف لوريس: "سنحتاج إلى أفضل لاعبينا في نوفمبر المقبل وآمل أن يتعافا. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا بشأن كريم".
لكن لوريس كان أقل تفاؤلاً بشأن إصابة بوجبا ، مضيفًا: "بالنسبة لبول، نحن نعلم أن حظوظه معرضة للخطر".
ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه العالمي بمواجهة المنتخب الأسترالي في 22 نوفمبر المقبل في الوكرة.

أخبار ذات صلة
«افتتاح الأبطال».. «صورة مغايرة» بـ 49 هدفاً
«ملك» و«كابوس» في «أغلفة الأبطال»!
بوجبا
بنزيمة
ريال مدريد
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©