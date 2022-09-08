قلق فرنسي والسبب بوجبا وبنزيمة

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قال هوجو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا لكرة القدم، إن الإصابتين اللتين تعرض لهما كل من بول بوجبا وكريم بنزيمة، تثير قلق منتخب «الديوك» قبل مشاركته في نهائيات كأس العالم.

وربما يفتقد منتخب فرنسا، الذي يتطلع للدفاع عن لقب المونديال الذي تُوج به في النسخة الماضية للبطولة بروسيا عام 2018، خدمات نجمه بول بوجبا في كأس العالم بقطر، الذي ينطلق في 20 نوفمبر القادم، بعدما اضطر للخضوع لجراحة في الركبة هذا الأسبوع.

واختار بوجبا في البداية علاج إصابة في الغضروف المفصلي الجانبي في ركبته اليمنى بعيداً عن الجراحة، لكن الطبيب روبرتو روسي أعلن منذ ذلك الحين أن هذا الخيار "تسبب في تفاقم الإصابة، ليثير الشكوك بشأن إمكانية مشاركته في المونديال.

كما تشعر الجماهير الفرنسية بالقلق أيضا، عقب إصابة كريم بنزيمة، خلال فوز فريقه ريال مدريد الإسباني 3 / صفر على مضيفه سيلتيك جلاسكو الاسكتلندي في بطولة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، رغم أنها ليست خطيرة.

وفي حديثه عقب مشاركته خلال فوز توتنهام 2 / صفر على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في دوري الأبطال أمس الأربعاء، صرح لوريس: "أكثر ما يقلقني هو الإصابات الضئيلة التي تؤثر على أدائهما البدني".

وأضاف لوريس: "سنحتاج إلى أفضل لاعبينا في نوفمبر المقبل وآمل أن يتعافا. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا بشأن كريم".

لكن لوريس كان أقل تفاؤلاً بشأن إصابة بوجبا ، مضيفًا: "بالنسبة لبول، نحن نعلم أن حظوظه معرضة للخطر".

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بكأس العالم، التي تضم منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه العالمي بمواجهة المنتخب الأسترالي في 22 نوفمبر المقبل في الوكرة.