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تشيلسي يُعين بوتر مدرباً للفريق

تشيلسي يُعين بوتر مدرباً للفريق
8 سبتمبر 2022 19:04

لندن (رويترز)

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعيين جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون مدرباً جديداً للفريق خلفا لتوماس توخيل.
وينضم بوتر لتشيلسي بعد يوم واحد من إقالة توخيل، حيث يحتل الفريق المركز السادس في الدوري بعشر نقاط بعد ست مباريات.
وأقال تشيلسي توخيل يوم الأربعاء، بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حالياً يحتل المركز السادس عقب هزيمته أمام ليدز يونايتد وساوثهامبتون.
وتولى توخيل تدريب تشيلسي خلفاً لفرانك لامبارد، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم له على رأس الجهاز الفني، وبعد ذلك فاز الفريق تحت قيادته بلقب كأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية الموسم الماضي.
وتولى بوتر «47 عاماً» تدريب برايتون في مايو 2019، وقاد الفريق لاحتلال المراكز 15 و16 والتاسع في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وسبق لبوتر تدريب سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية قبل الانضمام إلى برايتون.

تشيلسي
توماس توخيل
دوري أبطال أوروبا
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