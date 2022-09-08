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«آسيوي الجو جيتسو» يوقع اتفاقية «القارية السابعة» في تايلاند

«آسيوي الجو جيتسو» يوقع اتفاقية «القارية السابعة» في تايلاند
8 سبتمبر 2022 17:02

أبوظبي (وام)

 وقع الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو والاتحاد التايلاندي اتفاقية بين الطرفين، يتم بموجبها إرساء استضافة النسخة السابعة من البطولة الآسيوية لفئة الكبار للمنتخبات في تايلاند، على أن تقام في العاصمة بانكوك خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2023. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة أبوظبي التي تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي، بحضور عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد الآسيوي، وممثلين عن الاتحاد التايلاندي بقيادة جان جاي سوكسوان رئيس الاتحاد. 

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وأكد فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، أن الملف التايلاندي حظي بموافقة الأغلبية في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، وتفوق على الملفات الأخرى الراغبة في الاستضافة، لأنه يوفر كل مقومات النجاح للبطولة، بما في ذلك وثيقة الدعم الحكومي، والفنادق، والصالات وقاعات التدريب، والنقل والمواصلات، وأن بطولات الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو أصبحت تحظى بتنافس كبير على استضافتها وتنظيمها، بعد أن انتشرت اللعبة بشكل لافت في القارة الآسيوية في السنوات العشر الأخيرة، بفضل استراتيجية نشر اللعبة وتطويرها، التي أطلقها عبدالمنعم الهاشمي منذ توليه المهمة في 2014.
وقال: كان عدد الدول المعتمدة حينها في الاتحاد الآسيوي 12 دولة، فيما أصبحت الآن أكثر من 35 دولة في الحقبة الإماراتية. 

وأضاف الشامسي: "تحرص الإمارات على تطوير اللعبة في آسيا والعالم، عبر تطبيق أفضل البرامج، ودعم التنظيم الاحترافي للبطولات". 

وأضاف: "نحن على ثقة من نجاح النسخة السابعة من آسيوية بانكوك، في ضوء المعطيات المتوفرة بالملف، وسوف نكون على تواصل مستمر ومتابعة دقيقة لكافة الاستعدادات للبطولة، حتى موعد انطلاقها، وخلال المنافسات".

اتحاد الجو جيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
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