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الرياضي

مولر يقتحم عالم الفروسية

مولر يقتحم عالم الفروسية
8 سبتمبر 2022 14:39

ميونيخ (د ب أ)

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لا يعتبر توماس مولر نجم المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ نفسه جيداً في ركوب الخي ، لكنه يأمل يوماً ما أن يصبح مربياً بارزاً للخيول.
وقال مولر «32 عاماً» اليوم الخميس لمجلة "فوشنبلات" المتخصصة في مجال الزراعة: "يمكنني التعامل مع الحصان بمفردي، ولكن من الناحية الأسلوب لا يزال هناك الكثير من التساؤلات".
وفي مجال الترويض، ينجذب مولر إلى "البحث عن الكمال في التواصل بين الخيل والفارس، الأمر يبدو جميلاً ولا يزال يعمل مع التوتر الهائل لجسدي، القيام بذلك سوياً يسحرني".
وأوضح: "وعندما يتعلق الأمر بالقفز، يمكنني أن أتخيل أنه يعطيك جرعة أدرينالين هائلة، لا تحتاج لتناول الإسبريسو قبلها".
وأشار "كمربي للخيل، لا زالت يافعاً، أفضل مربي الخيول عادة يكونوا في منتصف الثمانينيات، وهناك سبب لهذا، أولاً الخبرة، وثانياً فإن الأمر يستغرق وقتا لكي تتمكن من تطبيق أفكارك".

توماس مولر
بايرن ميونيخ
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